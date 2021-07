SIP Scootershop Flagship Store Landsberg am Lech

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Wer an den SIP Scootershop denkt, assoziiert wahrscheinlich hauptsächlich Ersatzteile, Zubehör, Tuning und Accessoires für Vespas, Lambrettas und andere Zweiräder. Das ist natürlich korrekt, denn unser Erfolg beruht auf diesen Produkten. Sie sind die Grundpfeiler unseres Sortiments, sie bilden die Basis und das Kerngeschäft. Ein Besuch in unserem Ladenlokal in Landsberg am Lech vermittelt allerdings einen Einblick in eine Welt, die jenseits von Vergasern, Auspuffanlagen und Stoßdämpfern entdeckt werden möchte. Zwar ist die Vespa die Sonne unserer Galaxie, um die alles kreist, aber sie strahlt auch andere Sterne an, die ihr Licht hell reflektieren. Und in ihrem Glanz leuchtet unser SIP Scootershop Flagship Store.Als wir im Jahr 2014 mit den Planungen für das neue SIP-Hauptquartier begannen, wurde uns schnell klar, dass wir ein Aushängeschild für unsere Produkte brauchen. Eine Art „Erlebniswelt“, wo Dinge in die Hand genommen werden können. Wo der Besucher Erklärung und Beratung bekommt. Ein Ort, der zum Stöbern und Verweilen einlädt. Ein Treffpunkt für Schrauber, Freizeitfahrer und Interessierte. Die Idee des Ladenlokals war geboren. Mit direktem Anschluss an unsere Büros, Lager und Werkstätten. Das Ergebnis aller Überlegungen ist der heutige Flagship Store, der seit 2016 auf rund 300 m² eine große Auswahl an Artikeln in seinen Regalen und Vitrinen bereithält.Ganz bewusst nimmt der Technik-Bereich nur wenig Show-Fläche ein. Einige Tuningteile sind in Vitrinen zu sehen. Tachos leuchten sanft in ihrem eigenen Schein und an der Wand hängen Stoßdämpfer und Auspuffanlagen. Bei einer ausgestellten Vespa GS lassen sich viele Zubehörteile im Einsatz begutachten, eine andere ist mit Taschen als Reise-Roller bepackt. Highlights sind allerdings die Custom-Scooter, aus vielen SIP-Videos bekannt und hier hautnah zu erleben.Den meisten Raum nehmen aber Bekleidung, Taschen und Helme ein. Artikel, die sich online zwar anschauen, aber nicht anfassen lassen. Die Jacken aus Stoff oder Leder von REVIT und TUCANO URBANO wirken auf den ersten Blick wie Casual Wear, das nichts mit Zweirädern zu tun hat. Je nach Saison sind dickere oder dünnere Jacken verfügbar, die aber alle etwas gemeinsam haben: Erst bei genauer Betrachtung offenbaren sich die raffiniert versteckten Polster, wachsbeschichteten Oberflächen und wasserdichten Reißverschlüsse. Bei Bedarf können viele Jacken mit Rückenprotektoren nachgerüstet werden. Mode kombiniert mit Sicherheit, Style vereint mit Schutz. Für Motorradfahrer wie für Motorroller Piloten.Das trifft auch auf die Schuhe von REVIT zu, die wie „normale“ Sneaker daherkommen, aber feste Sohlen und am Knöchel verstärktes Leder bieten. Verschiedene Größen sind stets vorrätig und die Schuhe können mit fachmännischer Beratung selbstverständlich anprobiert werden. Die Katze im Sack kauft man nur online.Clever gemacht sind die Jeanshosen von REVIT, die sich kaum von herkömmlichen Beinkleidern unterscheiden. Die eingearbeiteten Protektoren lassen sich nur erfühlen, aber von außen kaum erkennen. Natürlich können alle Teile in einer Ankleidekabine anprobiert werden.Besonders stolz sind wir auf unser großes Sortiment an Motorrad Handschuhen für Damen und Herren. Auch hier wird erst auf den zweiten Blick deutlich, dass die Produkte von TUCANO URBANO, FUEL und REVIT nicht nur verdammt gut und elegant aussehen, sondern effektiven Schutz durch modernste Materialien bieten: Versteckte Schaumstoffpolster, die beim Aufprall erhärten und bis zu 40 % der Energie abfangen.Richtig cool sind auch die Biker Klamotten vom australischen Label DEUS EX MACHINA: Kappen, Beanies, T-Shirts, Hoodies und Sweater mit einem Design, das vor Kreativität förmlich zu explodieren scheint. Sydney, Los Angeles, Mailand, Landsberg – DEUS infiziert mit seiner Mode den Globus.Viele Kleidungsstücke kommen von Vespa selbst und tragen den ikonischen Schriftzug. Ebenso wie unsere eigenen Kreationen aus der SIP-Modelinie: T-Shirts, Kappen, Halstücher und Mützen. Oder natürlich unsere selbst entworfenen Taschen und Koffer, die für jede Tour und Reise unerlässlich sind.Auch der aufkommenden E-Mobilität tragen wir bei SIP-Scootershop Rechnung. Viele verschiedene E-Scooter Modelle von SEGWAY, IO HAWK, TRITTBRETT, EGRET und GO!MATE können Probe gefahren werden. Platz haben wir draußen auf dem Firmengelände mehr als genug. Smarthelme von LIVALL sind derzeit „cutting edge“ und bieten viele clevere Funktionen.Abgerundet wird das Angebot im SIP Flagship Store durch die große Auswahl an Helmen. High End SHOEI Integralhelme sind sozusagen die Ferraris unter den Kopfbedeckungen und jeden Cent ihres Preises wert. Erstklassige Materialien kombiniert mit ergonomisch angebrachten Visieren und einem geringen Gewicht machen diese Helme aus Japan zu begehrten Objekten.Ein echter Hingucker sind die Helme von Vespa, die farblich auf ihre Rollerlackierungen abgestimmt sind. Wer also Ton-in-Ton unterwegs sein möchte, kann das mit einem Helm des Kult-Herstellers tun. Das gilt auch für die schicken Jethelme von 70’s, BANDIT und DMD. Nicht zu vergessen das große Angebot an Helmen für Kinder, die in heiteren Lackierungen vorhanden sind. Ob Jacke, Hose oder Helm – alles ist zertifiziert und erfüllt die nötige ECE-Norm.Und „last but not least“ liegen Technik-Bücher, Kataloge, Zeitschriften und Modellkunde-Fachliteratur auf einem Tisch bereit. Gerne kann Lesestoff kurzzeitig ausgeliehen werden. Hinter der Verkaufstheke stehen Motoröl und andere Artikel, die ansonsten beim Einkauf gerne „vergessen“ werden. In einer anderen Abteilung gibt es Geschenkartikel und Mitbringsel wie Schlüsselanhänger oder Flaschenöffner – natürlich alles im stylischen Look und garantiert wertig. Für Kids gibt es Puzzle oder gleich einen Mini-Roller für das erste Fahrerlebnis. Die Regale mit den vielfältigen Accessoires gleichen einem Wimmelbild, in dem es immer wieder lustige, nützliche und seltene Kleinodien zu entdecken gibt. Als letzte Anregung möchten wir unsere neu entworfenen Grußkarten nennen, die es für jede Gelegenheit gibt: Hochzeit, Geburtstag oder Jubiläum – ein stilvolles Motiv rund um Roller passt immer.Nichts ist wertvoller, als das Gespräch mit unserem Fachpersonal, um über Restaurierungen, Tuning, Reparaturen und alle anderen Aspekte rund um unsere Leidenschaft Vespa zu fachsimpeln. Produkte können vor Ort ausgepackt und begutachtet werden. Ratschläge und Tipps gibt es kostenlos, oft münden Beratungsgespräche in muntere Diskussionen, an denen sich andere Besucher beteiligen. So werden aus Fremden Bekannte und aus Kunden Gäste.Selbstverständlich können Artikel online bestellt und dann im Store abgeholt werden. Hinter den Tresen liegt auch stets Werkzeug bereit, dass wir euch ausleihen, um eine schnelle Reparatur oder Montage durchzuführen. Ihr habt eine Frage zu eurem Roller? Kommt vorbei, wir schauen uns das Gefährt an und geben nützliche Hinweise. Selbst wenn ihr mit eurem ganzen Club vorbeischauen möchtet – kein Problem! Meldet euch vorher an, dann wird auch jemand Zeit für euch haben. Generell stehen wir jedem Wunsch und jeder Idee offen gegenüber. Fragt uns einfach, wir werden eine Lösung finden. Auch eine Führung durch die „heiligen Hallen“ des SIP Scootershops ist möglich, aber darüber sollten wir im Vorfeld sprechen. Benutzt einfach das Kontaktformular.Als kleines Dankeschön geben wir euch unseren SIP-Passaufkleber, um euren Besuch zu dokumentieren. Oder ihr fragt nach unserem Gästebuch, das gerne beschrieben und signiert werden darf. Wir freuen uns über jeden Eintrag. Der Flagship Store soll ein Treffpunkt für alle Menschen sein, die sich für Motoren, Roller und Racing interessieren oder diese Leidenschaft für sich entdecken möchten.Der „Open Day“ beim SIP Scootershop ist mittlerweile eine Institution und über die Grenzen dieser Republik hinaus bekannt. Einmal im Jahr treffen sich Vespa- und Zweirad-Freunde auf unserem Firmengelände und genießen den Austausch mit der Community. Es gibt es Speis und Trank, Musik, Kinder-Bespaßung, viele Aussteller und unser Prüfstand steht allen offen. Einen ganzen Tag lang dreht sich alles um das schönste Hobby der Welt.Der Prüfstand kann auch einmal im Monat anlässlich des „Vespa Aperitivo“ besucht werden. Damit ihr auch ganz genau wisst, was euer Gefährt zu leisten im Stande ist.Die aktuellen Öffnungszeiten, Telefonnummern, Anfahrtsbeschreibungen und Live-Webcams rund um unseren SIP Flagship Store findet ihr auf unserer Kontakt Seite Angeschlossen an den Store ist die SIPERIA, ein italienisches Café und Restaurant, das gegen Abend gelegentlich zur Bar wird. Pizza, Pasta, süße Leckereien, Eis, Kaffee, Prosecco und andere Kaltgetränke laden zum Verweilen ein. Mittags treffen hier die Angestellten der umliegenden Firmen auf Rollerfahrer und SIP-Mitarbeiter. Bunt gemischte Gruppen plaudern, lachen und genießen die original italienischen Speisen.Zur Siesta lässt es sich im Liegestuhl unter großen Sonnenschirmen im Schatten entspannen. Es gibt viel zu sehen: Vor dem Ladenlokal parken eigentlich immer einige Zweiräder, die bestaunt werden können. Rollerfahrer von nah und fern machen einen Zwischenstopp, trinken Kaffee oder schrauben an ihren Vespas und Lambrettas herum. Wer all dem entfliehen möchte, schließt die Augen, lauscht dem Gemurmel der Nebentische und erfreut sich am Knattern der an- und abreisenden Zweitakter.Die SIPERIA ist der ideale Ort, um Gleichgesinnte zu treffen. Und mit etwas Glück beginnt gegen Abend der „Vespa Aperitivo“: Bei kleinen Häppchen wie Focaccia mit Zucchini, Reissalat mit Fenchel oder gegrilltem Gemüse lässt sich ein Glas Wein genießen. Während die Sonne am Horizont versinkt und ihre letzten Strahlen das große SIP-Logo beleuchten, nimmt der Tag sein Ende. Die SIPERIA ist die perfekte Schnittstelle zwischen Arbeit und Vergnügen.Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!Öffnungszeiten SIPERIA:Mo-Fr: 07.30 bis 18.00 UhrSa: 09.30 bis 14.00 Uhr