Mehrgenerationenhaus Landsberg macht digital mobil

Sich informieren über die Möglichkeiten von Smartphone und Tablett – in der AWO-Begegnungsstätte Kratzertreff lernen Menschen der Generation 60plus einen sicheren Umgang mit Smartphone & Co.

„Digital mobil im Alter“ ist kein Computerkurs mit dem entsprechendem IT-Kauderwelsch: Jeder kann bei diesem Angebot teilnehmen und sich einen Überblick zum Thema Smartphone und Tablet verschaffen. Wo liegt mein ganz persönlicher Nutzen in diesem Bereich? Was brauche ich in meinem Alltag? Diese und ähnliche Fragen klären ehrenamtliche Experten aus dem Mehrgenerationenhaus im Workshop am Donnerstag, 7. April, in der Zeit von 10 bis 15.15 Uhr, in der AWO-Begegnungsstätte Kratzertreff, Hubert-von-Herkomerstraße 73.Tablett oder Smartphone sind für viele Menschen wichtige Helfer im Alltag geworden. Manche Nutzer der älteren Generation überlegen noch, wie sie den richtigen Zugang dazu finden könnten. Ohne oder mit nur geringen EDV-Vorkenntnissen wünschen sie sich eine spezielle Ermutigung. Beim Angebot „Digital mobil im Alter“ gibt es keine dummen Fragen, nur hilfreiche Auskünfte. Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Es werden keine Teilnehmergebühren verlangt. Bitte Notizheft und Stift mitbringen sowie eigene Geräte, falls schon vorhanden.Ehrenamtliche aus dem AWO-Mehrgenerationenhaus bieten ihre Unterstützung an. Mit Humor und Geduld, barrierefrei und zentral laden sie herzlich ein zu „Digital mobil im Alter“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte müssen sich unter der Rufnummer 08191/305-2791 verbindlich anmelden.PressemitteilungWeitere Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in LandsbergHubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel: 08191-3052791Internet: http://www.awo-familie-obb.de EMail: mehrgenerationenhaus.landsberg@awo-obb.de