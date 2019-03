Lichtstube im Herkomer Museum diesmal mit Workshop Nadelbinden

Landsberg am Lech : Herkomer Museum |

Beim Nadeln macht Ihnen so schnell keiner was vor; Stricken und Häkeln – für Sie ein alter Hut? Dann probieren Sie doch einmal etwas Neues aus und besuchen den Workshop Nadelbinden, den Gitti Prechtl am Samstag, 6. April, von 14 bis 17 Uhr im Herkomer Museum anbietet. Ganz im Zeichen dieser bis in die Jungsteinzeit zurückreichenden, alten Handarbeitstechnik steht nämlich der nächste Lichtstuben-Termin.

Gearbeitet wird hier mit nur einer Nadel und Einzelfäden, die zu Schlingenketten „gebunden“, und diese dann mit der jeweiligen Vorreihe „verhängt“ werden. Es entstehen textile Flächengebilde, die zu Schals, Socken, Handschuhen – und weshalb nicht, so kurz vor Ostern? – sicher auch zu Eierwärmern verbunden werden können. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wer sich in der Lichtstube mit seiner eigenen, mitgebrachten Handarbeit beschäftigen möchte, ist wie immer auch ohne Anmeldung herzlich willkommen. Workshop-Teilnehmer werden dagegen um Voranmeldung gebeten, damit Kursleiterin Gitti Prechtl den Termin planen und entsprechend Arbeitsmaterial bereitstellen kann. Das Materialgeld beläuft sich auf 3 € pro Teilnehmer.

Anmeldung ab sofort unter Telefon 08191/128360 oder per Email an neues.stadtmuseum@landsberg.de