Kinder bekommen AWO-Aktionsrucksack

Landsberg am Lech : AWO Mehrgenerationenhaus |

Das AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) nimmt teil beim Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" und verteilt Aktionsrucksäcke an Grundschulkinder in Landsberg: Bei der letzten Ausgabe der Landsberger Tafel nahmen berechtigte Eltern einen Gutschein für ihre Kinder entgegen.

Viele Ehrenamtliche im AWO-Mehrgenerationenhaus möchten ein Zeichen der Verbundenheit setzen, zumal die Kinder beim Lernen im vergangenen Jahr durch die Pandemie so sehr ausgebremst worden sind. Viele leiden ernsthaft unter der langen Isolation. „Besonders die Kinder, die neben alltäglichen Sorgen auch Ängste durch Corona auszustehen hatten und noch weiter aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten sind,“ sagte MGH-Leiterin Betina Ahmadyar, „sollen erfahren, dass andere Menschen an sie denken und ihnen eine Freude machen möchten.“ Im beigelegten Brief schreibt sie:Ein Rucksack mit der Ausrüstung für einen Ausflug soll Dich während Deiner Ferien beglei-ten! Bitte erkunde damit die Umgebung in Deiner Nachbarschaft und schreib uns, was Du zu entdecken konntest. Vielleicht findest Du einen spannenden Spielplatz, ein Fleckchen Natur oder das Inselbad. Das MGH freut sich über Deinen Gruß!Zusammen mit dem Team der Tafel überlegten die MGH-Aktiven, worüber sich die Kinder ihrer Nutzer*innen und in der passenden Altersgruppe wohl freuen würden. Ein Geschenk sollte sie motivieren, aktiv zu werden und die eigene Kreativität zu entwickeln. Für diese Anregung steht ein Rucksack, der Ausrüstung für einen Ausflug beinhaltet. Sorgfältig gepackt wird der Rucksack mit Getränk und Brotzeitbox, Powerriegel und Getränk, ein Stadtplan und Stadtführer, Block und Stifte, Regenumhang und Sonnencreme.