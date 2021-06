Größtes E-Scooter Testfahrzentrum Bayerns: SIP Scootershop

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Ein Test sagt mehr als tausend Worte. Du interessierst dich für den Kauf eines E-Scooters? Du bist dir nicht sicher welches Modell zu dir und deiner Verwendung am besten passt? Du möchtest einen E-Scooter einfach gern mal ausprobieren? Dann bist du bei uns richtig!

E-Scooter Testmodelle bei SIP in Landsberg

E-Scooter Test Events Juni - September 2021 in Landsberg

Wir haben ständig eine große Flotte an E-Scootern der wichtigsten Modelle lagernd und vor allem fahrfertig vorbereitet für eine Probefahrt. Unsere Test E-Scooter sind angemeldet und du kannst sie auf unserem großen Gelände ausführlich testen - und zwar viele verschiedene Modelle im direkten Vergleich.Folgende E-Scooter Modelle haben wir für euch bei uns in Landsberg angemeldet, geladen und direkt fahrfertig zum testen:Wir möchten euch nicht nur schnell einen E-Scooter verkaufen wie das im Elektronikgroßmarkt gern mal passiert. Wir haben Ahnung von unseren Produkten und wir haben wichtige Ersatzteile und ein breites Sortiment an Zubehör wie Helme, Handyhalter, Schlösser, Gepäckträger und Schutzbekleidung für euch vorrätig. Alle E-Scooter und Zubehör bei uns im Überblick www.sip-escootershop.com Wir bieten an einigen Freitag Nachmittagen und Samstagen E-Scooter Testevents bei uns im Shop in der Marie-Curie-Str. 4 in Landsberg am Lech an. Wir haben dann alle E-Scooter auf unserem Aussengelände aufgebaut und vorbereitet und ihr könnt alle gegeneinander vergleichen - mit fachkundiger Beratung. Dazu gibt es eine Pizza, Cappuccino oder ein kaltes PERONI von unserer italienischen Bar SIPERIA. Die Termine sind an diesen Tagen:Freitag 18. Juni 2021 14-18 UhrSamstag 26. Juni 2021 10-14 UhrFreitag 2. Juli 2021 14-18 UhrFreitag 9. Juli 2021 14-18 UhrFreitag 16. Juli 2021 14-18 UhrSamstag 24. Juli 2021 10-14 UhrFreitag 30. Juli 2021 14-18 UhrSamstag 7. August 2021 10-14 UhrFreitag 13. August 2021 14-18 UhrSamstag 4. September 2021 10-14 UhrFreitag 10. September 2021 14-18 UhrFreitag 17. September 2021 14-18 UhrFreitag 24. September 2021 14-18 UhrAlle Termine und aktuelle Infos dazu findet ihr auf unserer Facebook Seite https://www.facebook.com/sipescootershop. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns in Landsberg am Lech!