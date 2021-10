„Das war eine einmalige Chance auf Bildung und zu dieser Zeit nicht selbstverständlich“, so die ehemalige Bürgermeisterin. Auch dass einer der wenigen Frauen- Straßennamen in Landsberg auf eine Frau zurückgeht, war eine Neuigkeit für die Ehrenamtlichen der AWO: Frieda Weber, geboren 1865, gründete den ersten Verein für Fraueninteressen in der Lechstadt.„Gewaltig, was diese Frauen für Landsberg alles geschaffen haben!“ Die Ehrenamtliche Christa Jordan zeigte sich beeindruckt. Sie war auch die Organisatorin der Führung (vierte von links) und bedankte sich sehr herzlich mit einem aktuellen Buch über Frauen der Weltgeschichte bei Ingrid Knollmüller (sechste von links).