Familienpaten schenken Zeit und Aufmerksamkeit

Schulungstermine - noch Plätze frei!

Familienpaten begleiten in ihrer Freizeit Familien aus dem Landkreis Landsberg in besonderen Lebenssituationen über einen festgelegten Zeitraum. Zu den Aufgaben gehören beispielsweise Spielen oder Ausflüge mit Kindern, Unterstützung bei Behördengängen oder Arztbesuchen oder auch Rat und Hilfe für die Eltern. Der Pateneinsatz in der Familie ist in der Regel einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden. Das Projekt findet in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie Landsberg statt.Zur Vorbereitung findet in der Familienoase im Juni und Juli die nächste Schulung für interessierte Ehrenamtliche statt. Es sind noch Plätze frei!Wer Freude daran hat, am Gelingen von Familie mitzuwirken, erhält nähere Informationen und Anmeldung bei der Koordinatorin Melanie Leutner unter Telefon 08191/4289363 oder per e-mail melanie.leutner@familienoase.org. Weitere Informationen auch im Internet www.familienpaten-bayern.de oder www.familienoase.orgKontakt:Melanie LeutnerFamilienoase Landsberg e.V.Waldheimer Str. 1186899 LandsbergTelefon 08191/4289363Melanie.Leutner@familienoase.orgwww.familienoase.org