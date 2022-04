Es darf wieder repariert werden!

Landsberg am Lech : Makerspace |

Das Repair Café Landsberg findet im April zum ersten Mal in den Räumen des Industrial MakerSpace, Am Penzinger Feld 15, in Landsberg, statt.

Reparieren statt Wegwerfen ist das Motto im Repair Café. Reparieren hilft die Umwelt zu schonen. Wer am 30. April beim Industrial MakerSpace in der Zeit von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr teilnehmen möchte, muss sich telefonisch anmelden unter der Rufnummer 08191-3311740. Da die Gesundheit von Team und Gästen Priorität hat, sollen Termine vergeben werden.Das Projekt aus dem AWO-Mehrgenerationenhaus wird inzwischen von Ulrich Libal und Regina von Reitzenstein geleitet. Sie freuen sich zusammen mit einem Team von mehr als 25 Ehrenamtlichen über reges Interesse beim gemeinsamen Reparieren von tragbaren und sauberen Geräten: Elektro, Spielzeug, Fahrräder oder auch Holzreparaturen werden ausgeführt.Veranstaltungsort ist dieses Mal Industrial MakerSpace, Am Penzinger Feld 15, in Landsberg. Parkplätze gibt es vor der Haustür oder beim Fachmarktzentrum. Es wird darum gebeten FFP2 Masken zu tragen und die Hygienevorschriften einzuhalten.Weitere Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in LandsbergHubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel: 08191-3052791Internet: http://www.awo-familie-obb.de EMail: mehrgenerationenhaus.landsberg@awo-obb.de