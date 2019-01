Engagieren mit Konzept – Wer macht mit bei der nächsten Ehrenamtsqualifizierung im Mehrgenerationenhaus?

Margit Däubler vom AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) berichtete, dass sich mehr als 100 so ausgebildete Ehrenamtliche heute im Landkreis Landsberg in Kultur, Politik oder Gesellschaft einschalten und auch gestalten. Und der Kreis soll noch weiterwachsen. Die nächste Schulung läuft im Februar an.Interessierte Teilnehmer drücken also noch einmal die Schulbank, um in Theorie und Praxis zu lernen wie Ehrenamtsprojekte aufgestellt werden können. Visionäre Konzepte wie das Landsberger Repair Café, die Lesepaten an allen Grundschulen im Landkreis, das Café der Kulturen oder das Erzählcafé sind auf diese Weise lebendig geworden und sprechen heute viele Nutzer an.Auch die Begleitung von Flüchtlingen und Patenschaften für Schüler und Senioren griffen die Ehrenamtlichen aus dem Mehrgenerationenhaus auf. Impulse aus der Schulung zur Projektplanung, Öffentlich¬keits¬arbeit oder Fundraising haben den Verantwortlichen geholfen, aktiv zu werden. Herausforderungen bei Menschenführung oder Konfliktbewältigung wurden Schritt für Schritt erarbeitet.„In der Bürgerschaft schlummert ein ungeheures Potential, auf das wir nicht verzichten können“, betonte MGH-Leiterin Margit Däubler. „Es geht darum unsere Gemeinschaft zu bereichern.“Die Termine für die EFI-Ausbildung stehen fest: jeweils am Montag und am Dienstag, am 18. und 19. Februar, 11. und 12. März und 8. und 9. April 2019 findet der Kurs statt. Praxistage sind vorgesehen am 25. März und 6. Mai 2019. Zusätzlich gibt es einen Info-Abend zum Thema Ehrenamtsqualifizierung am Freitag, 25. Januar, um 18:30 Uhr, im Kratzertreff, Hubert-von Herkomer-Str. 73, Landsberg.Weitere Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in Landsberg,Hubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel: 08191-3052791