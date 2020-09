E-Scooter Testtag und Aperitivo in Landsberg 24.9.2020

Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse sind häufig überfüllt. Eine Ansteckungsgefahr. Mit dem E-Scooter kommen die Kidsjetzt mit Spaß, frischer Luft und sicher in die Schule.Überfüllte Busse und Bahnen, fehlende Abstände, so sieht derzeit der Schulbeginn aus. Die meisten Betreiber können nicht aufgroße Fahrzeug-Reserven zurückgreifen, um den neuen COVID-Anforderungen gerecht zu werden. Auch das sogenannte „Mami-Taxi“ steht schon seit längerem in der Kritik, weil die vielen Zubringer-Fahrzeuge eine echte Gefahr im Schulbereich darstellen.Eine Lösung zeichnet sich durch die vielen neuen Möglichkeiten ab, die die E-Mobilität mit sich bringt. E-Scooter beispielsweise,dürfen ab 14 Jahren führerscheinfrei gefahren werden und gehören mittlerweile zum Stadtbild. Viele Fahrzeuge bringen bereits eine Zulassung für den deutschen Straßenverkehr mit und bei regelmäßiger Nutzung ist ein eigener E-Scooter schnell günstigerals im Verleih.Pünktlich zum Schulbeginn bietet SIP-ESCOOTERSHOP jetzt für die Kids exklusive ein „BACK TO SCHOOL“ E-Scooter Bundle an.Enthalten sind, neben dem coolen E-Scooter „Kalle“ von der Firma Trittbrett, VANS Griffe in verschiedenen Farbvarianten und einHandschellenschloss von Masterlock. Alles zusammen für nur 499.- Euro.www.sip-escootershop.comTeste unser großes Sortiment an qualitativ hochwertigen E-Scootern von Go!Mate, IO Hawk, Trittbrett, Segway Ninebot, Egret,The Urban und Trekstor und hol dir erstklassige Beratung an unserem Testtag am Donnerstag 24.9.2020Jetzt schon online einen Blick auf unser Sortiment werfen: http://www.sip-escootershop.com Bis Donnerstag! Und ab 17 Uhr findet der Aperitivo in unserer SIPERIA statt: https://www.facebook.com/events/344188366727712/