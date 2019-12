Das Erzähl-Café aus dem AWO-Mehrgenerationenhaus feiert 5. Geburtstag

Einsamkeit könnte ausgerechnet am Sonntagnachmittag für viele Alleinstehende zum Problem werden, so die Aktiven im Landsberger Erzähl-Café. Das Team der Ehrenamtlichen kümmert sich deshalb regelmäßig um ein interessantes Thema und selbstgebackenen Kuchen. "Bei uns können sich die Leute mit ihrer Meinung einbringen oder einfach nur zuhören," berichtete Traudl Manka für die Aktiven, die die geselligen Runden im Mehrgenerationenhaus vorbereiten und sich über einen regen Zuspruch freuen. Je nach Thema und Jahreszeit kommen bis zu 30 Personen der Generation 60plus in die Begegnungsstätte AWO-Kratzertreff. Duftender Kaffee und frische Kuchen warten hier schon auf sie.Welche Themen bringen die Leute zum Plaudern zusammen? Traudl Manka zieht Bilanz anlässlich der 5. Geburtstagsfeier im Erzähl-Café: „Musik und Singen wird gut angenommen,“ sagte sie. Das sei besonders im Fasching oder zu Weihnachten der Fall. Dann aber finden auch die Jahreskreisthemen und Feste Aufmerksamkeit, die Gesellschaftsspiele, die Kräutergespräche oder aktuelle Ereignisse. Vorbeugung von Kriminalität brachte Dieter Lober von der Landsberger Polizei mit seinem Vortrag über die Masche mit dem „Enkeltrick“ ein. Er erzählte von einigen Fällen aus der Praxis und warnte die Besucherinnen vor Gutgläubigkeit gegenüber unbekannten Personen.Erzählen ist ein menschliches Grundbedürfnis, findet Traudl Manka, die in Landsberg auch als Kräuterhexe bekannt ist. Sie unterstreicht: „Kinder kommen heim und erzählen ihren Eltern: Kannst du dir vorstellen, was mir heute passiert ist? Das Erzählen liegt dem Menschen ganz einfach im Blut! Wer nicht erzählen darf, vereinsamt.“ In den Stuben der Bauernhöfe ist es an langen Winterabenden gute Tradition gewesen, zu erzählen. Was da von Mund-zu-Mund weitergegeben wurde, sei spannender als jeder „Tatort“ und interessanter als das Internet gewesen, weiß die Kräuterhexe. Das Erzähl-Café knüpfe auf moderne Weise an das Erzählen der guten, alten Zeiten an. Dazu können alle beitragen!