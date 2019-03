Bundesweiter Tag der gesunden Ernährung – Aktionen in der Familienoase

Landsberg am Lech : Familienoase |

Die Familienoase veranstaltet anlässlich des Tags der gesunden Ernährung am 07. März 2019 einen Tag voller Aktionen und Informationen.



Am Vormittag gibt es ab 10 Uhr Informations- und Mitmachstationen zu den Themen: Getreide- Vom Brot zum Korn, Gesichterbrote machen, Zucker- wo hast du dich versteckt, gesunde Snacks für Babys und Kinder, 5 am Tag- was ist das?, Apfel ist nicht gleich Apfel.



Nachmittags bietet die Familienoase einen Kinderkochkurs an. Das Angebot richtet sich an Kinder von 3-6 Jahren mit Begleitperson und beginnt um 15:30 Uhr. Die Kinder sollen verschiedene Lebensmittel bzw. deren Verarbeitung kennenlernen und mit Anleitung ein gesundes Essen zubereiten und dieses anschließend auch genießen. Dafür wird ein Unkostenbeitrag von 7€ erhoben. Es gibt begrenzte Plätze, deshalb bitte anmelden unter 08191/4289363.



Abends findet der Baustein 11 „ Jetzt esse ich mit euch“ in Kooperation mit dem Landsberger Eltern-ABC statt. Diplom-Ökotrophologin Bettina Dörr, Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung UGB, informiert um 19:30 Uhr zum Thema Übergang von der Beikost zum Familienessen: Wie kann man sein Kind gesund und ausgewogen ernähren, und ihm dabei Lust und Spaß am Essen vermitteln?



Die Familienoase freut sich und lädt alle interessierten Kinder und Eltern in ihre Räume, Waldheimerstr. 11 in Landsberg ein.