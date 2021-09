AWO-Mehrgenerationenhaus bildet Babysitter aus

Das AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) veranstaltet wieder eine Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene, die als Babysitter aktiv werden möchten.

Das AWO-Mehrgenerationenhaus informiert wieder über die Termine für eine weitere Ausbildung von Babysittern in Landsberg. Die Ausbildung erfolgt an zwei Samstagen - von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr - in der „Begegnungsstätte Kratzertreff“, Hubert-von-Herkomer-Str.73 in Landsberg am Lech. Teilnehmer sollten mindestens 15 Jahre alt sein oder bald 15 Jahre alt werden.Die Termine im Einzelnen:1. Kurseinheit am Samstag, den 16.10.2021, 9 Uhr bis 16:30 Uhr, Kratzertreff.2. Kurseinheit am Samstag, den 23.10.2021, 9 Uhr bis 16:30 Uhr, Kratzertreff.3. „Erste Hilfe am Kind“ am Samstag den 30.10.2021, 9 Uhr bis 16:30 Uhr, der Ort wird noch bekannt gegeben.Pressekontakt:Betina AhmadyarAWO Mehrgenerationenhaus LandsbergBegegnungsstätte KratzertreffHubert-von-Herkomer-Str. 73Tel: 08191-3052791