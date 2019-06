Aktive aus dem Repair Café unternehmen Honigausflug

Ein Blick über den Tellerrand brachte jetzt alte Hasen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zum Staunen. Das Wunderwesen Honigbiene findet den Respekt der Ehrenamtlichen aus dem AWO-Mehrgenerationenhaus!

Die Mitstreiter aus dem Landsberger Repair Café in Trägerschaft der AWO stehen noch ganz unter dem Eindruck ihres Besuchs bei der Imkerei Zöpf. Imker Lorenz Zöpf erzählte zwei Stunden lang vom Leben der fleißigen Honigsammler. Er schilderte die Entwicklungsgeschichte der Bienen, ihre Ernährungs- und Fortpflanzungsgewohnheiten, die Sozialstruktur, die Vermehrung und alle Bemühungen rund um den Honig.Wie kommt der Honig ins Glas? Lorenz Zöpf wusste interessante Details zur Herstellung des Wachses und zeigte - gut beschützt mit Schleier – seinen Besuchern das Leben in einem Bienenstock. Alle wichtigen Schritte wurden anschaulich vorgestellt - von der Gewinnung bis zum Abfüllen des Honigs.Als Höhepunkt verteilte der Imker köstliche Butterbrote mit dem frischen Wabenhonig zum Probieren. Dann wurde noch der Grill angeworfen und zum Summen der vielen Bienen schmeckten verschiedene Wurstspezialitäten besonders gut. „Mit großer Gastfreundschaft hat Herr Zöpf für das Leben der Bienen geworben. Für uns und unsere Erde ist die Biene ganz wichtig!“ Über den Besuch zog Wolfgang Biehr, ehrenamtlicher Projektleiter im Repair Café Landsberg, dieses positive Fazit und bedankte sich herzlich bei Lorenz Zöpf.Alle Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in Landsberg,Hubert-von-Herkomer-Str. 73,Tel: 08191-3052791info@repaircafe-landsberg.dewww.repaircafe-landsberg.de