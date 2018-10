Die Feuerwehr hängt alle ab: Blaulicht-Cup in Landsberg

Landsberg am Lech : Speed |

Landsberg. Zehn Teams sind beim 3. Blaulicht-Kart-Cup 2018 im Speed Indoorcenter gestartet. Klarer Sieger war die Freiwillige Feuerwehr Bernbeuren, ein Debütant bei dem traditionsreichen Hilfskräfte-Wettstreit. Äußerst spannend gestaltete sich das Rennen um Platz zwei und drei, das am Ende durch eine Zeitstrafe entschieden wurde.

Mit zwei Runden Rückstand, aber minimalem Abstand zueinander folgten zwei Polizei-Teams auf die schnelle Feuerwehr aus dem Landkreis Weilheim-Schongau: Team Schneiders sowie die Polizei Landsberg. „Das gestaltete sich sehr interessant“, sagt Kartbahn-Betreiber Bernhard Keberle. Da zwei Polizeiteams mit Fahrern aus München und Bamberg beziehungsweise Landsberg gegeneinander fuhren, sei der Kampf umso härter gewesen. Die Entscheidung sei aufgrund einer Zeitstrafe für den Drittplatzierten sehr knapp gefallen.Fünf der insgesamt zehn Teams starteten erstmalig bei einem Blaulicht-Kart-Cup. Bei dem 80-Minuten-Rennen kämpften Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte um die Plätze. Die Teilnehmer mit der weitesten Anreise kamen aus Bamberg.Für Speed-Inhaber Bernhard Keberle ist es eine große Ehre, mehrmals pro Jahr den Blaulicht-Cup auszurichten. Der Sport-Event für alle, die haupt- oder ehrenamtlich mit Blaulicht unterwegs sind, erfreue sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. „Es war ein Rennen mit vielen spannenden Momenten“, freut sich Keberle. Im Vordergrund standen trotz der Konkurrenz zwischen den Teams immer Fairness und Sicherheit.Die nächste Gelegenheit zur Teilnahme am Blaulicht-Cup gibt es am Donnerstag, 8. November. Im kommenden Frühjahr folgen zwei weitere Rennen, ebenso im Herbst 2019. Anmeldungen sind bereits jetzt telefonisch unter 08191-92670 oder per E-Mail an info@speed-landsberg.com möglich.