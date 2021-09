Laichingen : Wirtschaftsvereinigung |

Am 26.9.2021 findet in Laichingen der Verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto "Laichinger Rettungstag" statt. Der Einzelhandel hat an diesem Tag zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet. In der Innenstadt und auch auf den verschiedenen Plätzen im Aussenbereich finden verschiedene Aktionen von der Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutschem Roten Kreuz und dem ASB statt. Kinderprogramm wird ebenfalls angeboten