Wasser aus Groß Lafferde und das Steinbrücker Bier

".Auf Seite 109 folgt eine schematische Darstellung, die aus beigefügtem Bild ersichtlich ist. Dort steht geschrieben:eserenLeider hat der Autor die Fundstelle des Röhrenfragments nicht angegeben. Zum Alter gibt er keine Hinweise.Der Artikel enthält keine Aussage darüber, ob der Strangverlauf untersucht wurde. Zur glaubhaften Stützung der Brauwasserleitungsthese hätte man zumindest gesicherte Angaben über Beginn und Ende des Stranges erwarten dürfen.Sollte man bei künftigen Grabungen im Quellbereich auf Röhren stoßen, dann gilt es zu bedenken, dass laut Baurat a.D. Adolf Nülle von dort die (in unmittelbarar Nähe liegenden) Höfe Nr. 21, 23, 17 und 157 über Röhrenleitungen mit Wasser versorgt wurden.Eine Anzahl von Gründen gibt Anlass zu bezweifeln, dass der Autor der Chronik die richtigen Schlüsse gezogen hat:1.Es wäre viel einfacher gewesen, die Röhren in freiem Acker zu verlegen, statt siemitten unter einer vielbefahrenen, möglicherweise (teil)geschotterten Heer- und Handelsstraße zu verbuddeln. Schwere Fuhrwerke hätten den Strang bei tiefgründig aufgeweichter Fahrbahn beschädigen können. Deshalb ist anzunehmen, dass die Röhren einem ganz anderen Zweck dienten, nämlich der Straßenentwässerung oder der Felddrainage. Der angegebene Bohrlochdurchmesser von 9 cm legt das nahe.2.Die Luftlinie zwischen Quellbrunnen und Burg beträgt nur 1,7 km.Wäre man beim Leitungsbau der Luftlinie gefolgt, dann hätte man das natürliche Gefälle nutzen können. Die Höhenlinien fallen von 83 m über NN auf 74 m über NN ab. Wasser fließt bekanntlich nicht bergauf.3.Es wäre ein großer Kosten- und Arbeitsaufwand gewesen, für den mindestens 1,7 km langen Strang geeignete Baumstämme zu beschaffen, Kernbohrungen durchzuführen, frostsichere Gräben auszuheben, die Röhren zu verlegen und gegen Wasserverluste abzudichten.4.Bei dem genannten Röhrendurchmesser von 9 cm wären über 24 Stunden pro Tag riesige Wassermengen ungenutzt abgeflossen, denn der Bedarf an Brauwasser war sehr begrenzt. Die Alternative wäre gewesen, den Wasserabfluss zu regulieren.5.Groß Lafferde, seinerzeit eines der größten Dörfer dieser Gegend, musste zur Versorgung von Mensch und Vieh sorgsam mit Trinkwasser umgehen. Es galt, erst die Eigenversorgung zu sichern, bevor man an größere Wasserexporte denken konnte.6.Die Brauerei in der Burg war kein großes Unternehmen. Schließlich musste auch das notwendige Braumalz erzeugt und herangeschafft werden.Unterstellt man, daß pro Woche 10 hl (1000 l) Bier gebraut wurden, dann wäre dafür in etwa die gleiche Menge reines Brauwasser erforderlich gewesen.Wollte man unbedingt Wasser aus Groß Lafferde verwenden, dann hätte man das bei verhältnismäßig geringem Aufwand mit Fässern und Fuhrwerken zur Burg transportieren können.7.Groß Lafferde hatte weder eine rechtliche Verpflichtung noch Interesse daran, Wasser aus dem hildesheimischen Amt Peine in das (rund 120 Jahre lang) braunschweigische Amt Steinbrück zu liefern.8.Die nachbarschaftlichen Verhältnisse zwischen Groß Lafferde und Steinbrück waren nicht sehr gut. Seit Bestehen der Burg (Ende des 14. Jahrhunderts) gab es immer wieder erbitterte Auseinandersetzungen, die manchmal zu Gerichtsprozessen führten. Es gab sogar gewaltsame körperliche Übergriffe, die gelegentlich zu Blutvergießen führten.Unter diesen Gegebenheiten erscheinen Wasserlieferungen an die Burg unwahrscheinlich.9.Steinbrücker Bier war in Groß Lafferde nicht gefragt. Reisende, Fuhrleute und Einheimische tranken lieber Braunschweiger Bier. Konkurrenzneid führte zu jahrelangen Gerichtsprozessen zwischen bischöflich-hildesheimischen und herzoglich-braunschweigischen Interessenvertretern (Bierkrieg).10.Die Burg Steinbrück liegt in der Fuhseniederung. An Wasser herscht kein Mangel. Fuhsewasser besaß von der Quelle in Flöthe bis zur Burg Steinbrück durchaus Brauqualität. Die verhältnismäßig wenigen Anlieger konnten keinen großen Schaden anrichten, und Zuckerfabriken oder Stahlwerke (Salzgitter) gab es noch nicht.Anders war das in der Stadt Goslar. Dort hatte der Nachtwächter vor Brautagen zu verkünden: "".11.Es sind keine historischen Quellen bekannt, in denen die Brauwasserlieferung erwähnt wird.12.Anzumerken bleibt noch, dass die Groß Lafferder Einwohner das Recht hatten "" (aus dem Schreiben des Schatzkollegiums Hildesheim vom 9. Januar 1793 wegen Accisefreiheit).Es gibt allerdings keinen Nachweis darüber, dass in Groß Lafferde Bier gebraut wurde.(Quelle: Baurat a.D. Adolf Nülle †).