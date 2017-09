intermezzo singt in Oberger Kirche

Es ist wieder so weit.

Intermezzo

lädt zu einer "bunten Mischung" von Liedern aus verschiedenen Zeitepochen und Ländern nebst Instrumentalstücken und kleinen Lesungen in die

Oberger Johannes der Täufer Kirche am Sonntag, den 12.11.17 um 17 Uhr

ein.Von "Kyrie - Agnus Dei", bis "Vem kann seglar" über "Tebje Pajom" zurück über "Freesenhof" bis hin zu "Jamaika farewell" und "the gospeltrain is coming" ist für Groß und Klein bestimmt etwas dabei. Lassen Sie sich einfach überraschen und entfliehen Sie für einen Moment dem Alltag. Tauchen Sie ein in Harmonie und Gelassenheit in einer historischen Klangkulisse.Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden zur Deckung der Kosten sind herzlich willkommen.Wir freuen uns auf Sie und Dich!