Dai neie Pastur, dat Ungezeifer und das Plagiat.

Dai neie Pastur un dat Ungezeifer



Empfehlende Eigenschaft





hatte ich über die Wahl des Pastors Rosendorf berichtet (siehe https://www.myheimat.de/lahstedt/gedanken/onkel-fr... ).Hier folgt noch einmal die Anekdote, wie sie Franz Burgdorff sen. (*1909 †1994) in Ostfälisch-Groß Lafferschem Platt überliefert hat. (Anmerkung: Die Buchstabenfolge ai wird wie ein langes aa (ah) gesprochen):Der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote ist nicht überliefert. Tatsache ist aber, dass es diesen Pastor Rosendorf gegeben hat (*1815 †1886). Er war von 1871 bis 1866 Pastor in Groß Lafferde. Seine Frau Luise konnte vorzüglich kochen. Sie hat u.a. das weltberühmte Kochbuch der Henriette Davidis (Titel: Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche) nach deren Tod in der 25. bis 31. Auflage (1882 bis 1891) fortgeführt.Nun kommt der Clou:In dem Büchlein von Langen-Müller, "Die besten Simplicissimus-Witze (ISBN 3-7844-1508-3) aus dem Jahre 1973 ist auf Seite 131 folgendes abgedruckt:Jetzt darf spekuliert werden: Wurde in dieser Sache fremdes geistiges Eigentum benuntzt?Franz Burgdorf hat seine Anekdote 1973 in seinem Büchlein "Vorwiegend heiter" veröffentlicht, genau in dem Jahre, als das oben zitierte Werk erschien. Besteht hier ein Zusammenhang? Die Simplicissimus-Witze sind ursprünglich in der Satirezeitschrift "Simplicissimus" (gegründet 1896) erschienen. Leider konnte ich bei meinen Recherchen nicht festellen, wer der Verfasser von "Empfehlende Eigenschaft" war und in welcher Ausgabe des Simplicissimus der Witz erstmals abgedruckt wurde. Vielleicht kann da jemand helfen.