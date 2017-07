Anzeige

Wir wollen anders sein

Während in den arabischen Ländern die Strafen für Zärtlichkeiten öffentlich ausgeführt werden ( Auspeitschen der ledigen Frauen und Steinigen der verheirateten Frauen bei Untreue), setzen die Deutschen auf mehr Liberalität.



Die Kontraste werden deutlicher bei uns. Ist das ein Versuch, die moslemischen Völker davon abzubringen, sich nach Deutschland zu orientieren?! ...



Die Mitte haben wir heute mit der Abstimmung "Ehefüralle" verloren; auch wir, die Deutschen radikalisieren uns in Richtung "zügellose Freiheit", moderner Liberalismus und "verlieren" bewusst an vermittelten Werten, protestieren in der Einbahnstraße Namens "anders sein ist besser".

Die Zeit, etwas neues zuzulassen, auszuprobieren ist reif; Menschen die anders sind, werden etikettiert. Was sie immer verheimlicht haben, sollen sie nun öffentlich vor Behörden zugeben. Weg mit dem Scham, weg mit der Anonymität, dem Datenschutz, der konservativen Erziehung, der Bibel.

Bist Du anders, dann darfst du das heute hemmungslos "auströten"!

Sie werden liegen wie die Nacktschnecken abgestempelt durch die Behörden aufgrund eigener Aussagen. Aus der intimen sexuellen Neigung, ein öffentliches Geständnis abliefern. Datenschutz?! Weg damit!



Die Zahl der Eheschließungen soll steigen, aber wie?! . Anders bekommen wir das nicht hin, und wenn die Ehen sowie so nicht lange halten, dann ist es doch egal. ? ! - Was haben wir zu verlieren?! Mindestens sollen die anfallenden Gebühren, die Standesamtskassen absichern und die Zahlen der Eheschließungen wieder nach oben treiben. Nur das Finanzamt wird Steuern vermissen. Vielleicht schieben sie sich die Gelder dann hin und her ?!



Wo bleibt die Mitte?! Die Grenze ist heute weg, wir leben wie wir wollen, anders wie unsere, manchmal gewalttätigen Eltern, die es schon immer gab, in allen Kulturen und Völkern.

Gut, dass man Gewalt "bekämpft" ! Wir werden alles anders machen, weil wir sie verurteilen, z. B. dass sie die Tradition mehr als den Menschen ( die Kinder, Ehefrauen ) zu beachten pflegten. Zwei Dinge machen wir besser: wir haben es erkannt und wollen anders sein.

Nun aber, weg mit ihr, - weg mit der Tradition, weg mit der Gewalt,

-weg mit der Treue !?



In meinem Lehrbuch / Heilpraktiker für Psychotherapie" spricht man im Falle der Homosexualität von einer Störung. Wird man nun alle Lehrbücher aus dem Verkehr ziehen und abändern ?! Wird man sie verbieten ?!



... Wer weiß schon, was für andere gut ist, wenn man selber nur in seiner eigenen Haut steckte?

Ich wage dieses hin-und-her.



Die Moslems im Parlament haben alle für " Ehe für Alle" zugestimmt. Dabei besagen die Statistiken, ( laut einem niedergelassenen Marburger Psychologen), dass die lesbischen Frauen um auf ihre Kosten zu kommen auf Dauer mehrere Frauen brauchen.

So frage ich mich, ob die Treue öffentlich funktionieren kann. Das sollen sie aber bitte selber wissen, wenn sie schon heiraten.



Werden sie nicht gezwungen, Treue zu lernen, sich festzulegen? Ich stelle mir das schwierig vor!



"Wir brauchen die Mitte" sagte gestern ein anerkannter syrischer Flüchtling: nicht die, die Todesstrafe verteilen, aber auch nicht die, die Beziehungen und Ehen abwerten!

Gefällt mir