Manchmal sagen Bilder mehr als Worte,,,,,

Sicherlich waren die Autos auf der einstigen Baumallee keine Zierde.Die Zeiten ändern sich und die hygienischen Bedingungen für einen erneuten Wochenmarkt wie früher an dieser Stelle waren einfach auch nicht mehr gegeben.Die Umgestaltung sehe ich mit einem lachenden Auge - breite, boulevardähnliche Bürgersteige mit Auslagen und gastronomischen Angeboten in den Sommermonaten -und das "weinende Auge" sieht das sogenannte Wasserband anstelle der früheren Baumallee.Bei Veranstaltungen wird es mit großen Silberkugeln und Blumen geschmückt;ansonsten ist es ein ödes Betonbecken mit Wasser , das im Winter, wenn sinnvollerweise auch das Wasser abgelassen ist, eher an einen Beton-Sarkophag an einer kahlen (....) Allee erinnert.Wassergestalterische Elemente in einer Stadt sind sicherlich belebend - siehe Freiburger Bächle - aber sie können auch todlangweilig sein.