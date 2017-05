The Boptown Cats die Jungs aus dem Lahntal!!!!!

Die Lahntaler Rock´n Roll Band "The Boptown Cats" haben wieder ein heißes Eisen im Feuer.GMX, eines der größten Internetportale Deutschlands rief im April anlässlich ihres 20. Jubiläums zu einem Coversongcontest auf. Gesucht wird die beste Neuinterpretation des bekanntes Volksliedes:"Die Gedanken sind frei"Auch die "Boptown Cats" haben ein Video mit Ihrer freien Interpretation eingesendet und siehe da:Sie gehören zu den 5 besten Interpreten, die um den Gewinn kämpfen.Wir brauchen Eure Unterstützung!!! Ein Online-Voting entscheidet über den Gewinner.Die von der Experten-Jury ausgewählten Beiträge werden ab dem 15. Mai 2017 direkt auf GMX, einem der reichweitenstärksten Portale Deutschlands, in einem Online-Voting präsentiert. Dort können Nutzer ihre Stimme dann direkt für ihren Favoriten abgeben.Vom 15. Mai bis zum 1. Juni 15 Uhr entscheidet euer Klick, wer die 20.000,- GewinntOnline – Voting unter : https://www.gmx.net/magazine/20-jahre-gmx/gmx-cove... Bitte votet für uns.5 Sterne für die Boptown Cats & jeweils 1 Stern für die anderen Teilnehmer.Mann kann öfters Voten.!!!!!Im Voraus schon einmal ein recht herzliches DANKESCHÖN für Eure Unterstützung undRock On an alle.....