Caldern 2017 - Stehender Festzug

Lahntal : Lahntal |

1200 Jahre: Caldern feiert mit einem stehenden Festzug



Caldern feiert in diesem Jahr sein 1200-jähriges Bestehen – und zum Hauptfest wird das ganze Dorf zu einer großen Bühne: Am Sonntag, den 20. August 2017, findet ein stehender Festzug statt. Mehr als 80 Aussteller nehmen teil und bieten Kunstgewerbe, Schmuck, Ideen aus Stoff, kulinarische Leckereien und vieles mehr an. Die Besucher können neues und altes Handwerk erleben und Vorführungen von Vereinen und Trachtengruppen anschauen und anhören. Die Calderner Vereine verwöhnen die Gäste mit allerlei Leckereien. Natürlich gibt es auch ein Programm für die jüngsten Festbesucher: Kinderspiele, ein Streichelzoo und ein Kinderkarussell versprechen eine Menge Spaß. Auf der Aktionsbühne gibt es den ganzen Tag über wechselndes Programm mit Tanz- und Musikvorführungen. Wer mehr über die Calderner Nikolaikirche erfahren möchte, kann sich einer der Kirchenführungen anschließen, die an diesem Festsonntag angeboten werden.



Der stehende Festzug beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Festzelt auf dem Festplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus.



Der Eintritt für Erwachsene ab 18 Jahren beträgt 5 Euro. Besucher unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt.



Das genaue Programm und viele weitere Informationen gibt es im Internet unter www.caldern2017.de und auf der Facebook-Seite www.facebook.com/Caldern2017.