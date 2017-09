Anzeige

"Mama, ich nehme den letzten Bus"!

Thema: Die automatische Haltestellenansage der Buslinie 481: Marburg-Wallau, defekt!

Einen kurzen Blick aus dem Fenster; der Bus fuhr gerade über die Brücke. Regentropfen liesen alles Sichtbare spiegeln, widerspiegeln. Das Lichterspiel auf der Oberfläche

der Lahn hatte etwas beruhigendes in sich. Die Harmonie im Regen, der intakte vorgegebene Rhytmus der entstandenen Melodie gefiel mir. "Er wird gleich kommen" redete ich mir ein und legte mich eingewickelt in meinem kuscheligen Bademantel in

mein Bett, das vor dem Fenster steht.

"Wahrscheinlich wechselt er noch ein paar Worte mit den Nachbarnskindern" dachte ich leise. Ich schlief wartend wieder ein.

"Ich habe gar keine Schritte gehört" sagte ich mir leise, setzte mich auf und schaute etwas verschlafen auf die Uhr. Es ist halbe Stunde vergangen, ich rufe ihn an.



Das Monolog, - wie gut, dass es ihn gibt! Man kann in Stresssituation in Ruhe denken und mich sich selber, unterhalten!



"Mama, ich weiß nicht, wo ich bin!" Ich bin wohl zu früh aus dem Bus ausgestiegen. Die Haltestellen wurden nicht automatisch angesagt".

"Aber wo bist du?" fragte ich ihn. "Mama, wenn du Richtung Sarnau fährst, nach der Tankstelle, glaube ich, bei den Blitzern, ... " Du läufst alleine an der Strasse entlang?!" hörte ich in der Leitung eine Mädchenstimme. "Komm, fahr mitfolgte die Einladung, dieses mal eines jungen Mannes. ...".. Hallo, ...Mama, warte"! und .. die Verbindung wurde unterbrochen. Ich rief wieder an. Die jungen Menschen unterhielten sich,

...

"Mama, wenn du in Richtung Göttingen fährst, ..."Siehst du mich, ich laufe an der Strasse entlang"...Bei den Schildern Richtung Frankenberg."



Du Schreck, dachte ich, und nichts wie los! Im Bademantel am Steuer, in Schrittgeschwindigkeit , mit Warnlicht auf der Bundestrasse, mit beiden

heruntergelassenen Seitenfenstern, hielt ich Ausschau auf der Bundesstrasse nach meinem Sohn.

Da ich nicht fand, fuhr ich wieder heim. Ich versuchte ihn von einem anderem Handy und vom Haustelefon zu erreichen, sagte ich mir..

Gesagt, getan. Das Telefon klingelte. Es war das Handy von meinem Mann. "Wer weißt, wer das ist?!" Ich folgte der Strasse, schaute auf beide Seitenstrassen, tief in die Büsche.

Ich fuhr wieder Richtung Sarnau. Da er nicht da war, wo er sagte, rief ich wieder an. "Wo bist du?!" "Mama, wenn du Richtung Biedenkopf fährst, findest du mich". "Ja, aber wo?! Die Strasse ist lang." Fahr Richtung Niederwetter, diese kleine Strasse. Hier sieht man nichts, es ist ganz dunkel. Meine Nerven scheiterten nach und nach. Ich blieb stehen, denn mein Herz tat mir weh; Herzstechen. Ich machte eine kurze Suchpause und atmete tief ein. Ich rief wieder an. "Mama, siehst du mich winken?" Ich war am verzweifeln. R... ruft mich gerade an, ich schlafe bei ihm"!

"Was? Du weißt aber gar nicht wo du bist, wie willst du zu deinem Freund nach Sterzhausen kommen?! Aber wo bist du?!"..fragte ich ihn zum x-ten Mal.

"Mama, auf der B62" antwortete er mir.

"Aber da ist kein Schild Richtung Frankenberg, sagte ich ihm genervt". Nun wusste ich aber ungefähr, wo er sein könnte.

"Mama, bei den Blitzern warte ich auf dich." Es regnete so stark weiter.

Ich fuhr die angebliche B62. Bei dem ersten Blitzer war er nicht, ich fuhr weiter. Und tatsächlich, da stand er mit einer ausgestreckten Hand. In dem Moment dachte ich, was alles hätte passieren können. Was ist, wenn jemand fremdes angehalten hätte?!

Wäre er vielleicht in der Situation eingestiegen?! Fremde um die Uhrzeit?! Kann man als Eltern sicher gehen, dass es gut ausgeht?!

Ich schickte dem Himmel ein "Danke schön"! In den Dörfern waren die meisten Lichter aus. Auch bei uns im Dorf waren bereits die Strassenlaternen ausgeschaltet. Es war finster überall.



Als ich am Montag beim Landkreis anrief, musste ich mich durch meinen Trännen durchkämpfen. So merkte ich, was dieses in mir ausgelöst hat.

Meine Beschwerde nahm der Herr Ziegler entgegen. Es fragte nur telefonisch bei der, für die Linie 481 Marburg-Biedenkopf verantwortlichen Busgesellschaft, mit Sitz in Amönau nach.

Herr Ochs bestätigte ihm die technischen Defekte der automatischen Haltestellenansage.



Auch ich wollte gerne persönlich mit den Verantwortlichen der Busgesellschaft, Linie 481 Marburg- Wallau sprechen.

Dieses Glück hatte ich nicht, denn die Busgesellschaft verweigerte es mit der Begründung:"Bei uns ging keine Beschwerde ein" sprechen Sie bitte mit Herrn Ziegler"!



Mein Sohn hat sich schwer erkältet, kann am schulischen Unterricht nicht teilnehmen.





Dieses schreibe ich, in der Hoffnung, dass Mitarbeiter, die in ihren warmen Büros sitzen, lesen und es auch mitbekommen, was in einem solchen Fall, wenn die Haltestellen im Bus nicht angesagt werden, passieren kann.

