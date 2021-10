„Jede Runde zählt“

Lahntal : Sportplatz |

Sarnau/Goßfelden. Die Schülerinnen und Schüler der Otto-Ubbelohde-Grundschule aus Goßfelden drehten am Samstag, d. 02. Oktober 2021 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr eifrig ihre Runden, um möglichst viele Sponsorengelder für den Multifunktionssportplatz zu erlaufen.

Mit Feuereifer begannen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 pünktlich um 14.00 Uhr ihren Sponsorenlauf. Die etwa 400 Meter lange Strecke, mit Start und Ziel direkt am Sportplatz in Sarnau, führte über den Ruppersbergweg, Lerchenweg, die Sepp-Herberger-Straße und die Straße Am Sportplatz. Das Wetter spielte mit, die Planung der Schule war perfekt und die Schülerinnen und Schüler haben Runde für Runde gedreht und eine wirklich beeindruckende Leistung gezeigt.Bereits im Vorfeld hatten die Kinder Eltern, Großeltern und Verwandte als Sponsoren gesucht und auch gefunden. An der Laufstrecke feuerten die Sponsoren die Kinder an und sie staunten über die nicht enden wollende Ausdauer der Läuferinnen und Läufer. Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer stand einiges bereit.Die gesamte Zeit haben die Kinder durchgehalten und drehten flink Runde für Runde und sammelten so Stempel auf ihren Laufkarten. Bestens versorgt wurden die Kinder selbstverständlich mit Getränken, aufmunternden Worten der anwesenden Sponsoren und Beifall. Viele der Sponsoren hatten nicht mit einer derartigen Ausdauer der Kinder gerechnet und so kann man gespannt sein, wieviel Geld die Kinder nach Auswertung der Laufkarten erlaufen konnten.Der Erlös dieses Sponsorenlaufes am gemeinsamen Aktionstag der Spielgemeinschaft Lahnfels, des Turnvereins 1906 Goßfelden und der Otto-Ubbelohde-Schule wird verwendet für die Ausstattung des Multifunktionsplatzes in Sarnau. Hier soll eine Spielstätte für Fußball, Basketball, Volleyball und andere Sportarten entstehen.Dieser Sponsorenlauf der Grundschülerinnen und Grundschüler eignete sich bestens zur finanziellen Unterstützung des Projektes Multifunktionsplatz. Auch einen schönen Nebeneffekt hatte dieser Tag, da alle aus dem Umfeld der Schule mit einbezogen wurden und so gemeinsam dazu beitragen, einen Wunsch zu realisieren.