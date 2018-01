Laatzen : Erbenholz Rethen |

Die Turnabteilung des TSV Rethen lädt alle Mitglieder zu ihrer Versammlung am Dienstag, den 23. Januar in das Restaurant Erbenholz in Rethen ein. Um 19:00 Uhr starten die Berichte und Wahlen, im Anschluss besteht die Möglichkeit zum geselligen Austausch.