TSV Rethen und TSV Goltern erfolgreich bei den Europameisterschaften im Linedance

Michela Gehl mit Silber, Dagmar Raddatz und Rüdiger Jüstel mit Gold

Was für ein Wochenende für das Team um Trainerin Hedi Jüstel.Freitag ging es los nach Egmond aan Zee (Niederlande) zu den Europameisterschaften im Country- und Westerntanz. Nach unglaublich vielen Sondertrainingseinheiten und einer anstrengenden Anreise war man hochmotiviert.19:00 Uhr ging es los mit den Damen, die in der Kategorie Linedance Classic Newcomer Crystal und Silver starteten.. Es waren sechs Tänze zu absolvieren, der erste Tanz war eine Polka. Dagmar und Michaela legten eine tolle Performance hin und gingen mit viel Selbstvertrauen in die anderen Tänze: Nightclub Twostep, Walzer, Cha Cha, Funky und Novelty.Rüdiger war um 21:15 Uhr dran, eine für Turniertänzer im Linedance ungewöhnliche Zeit und startete in der Kategorie Linedance Classic Novice Gold. Er tanzte die gleichen Tänze, wie die Damen, außer der Polka, da war für ihn ein Eastcoastswing vorgeschrieben.Für alle drei Tänzer/innen waren zwischen den Tänzen jeweils sechs Minuten Zeit um sich umzuziehen und die Startnummer neu zu "montieren. Das ist nicht viel Zeit, um sich auf den nächsten Tanz vorzubereiten. Erschwerend kommt hinzu, das die vorgeschriebenen Musiken bei drei Tänzen geändert wurden.Nun hieß es wieder, Geduld zu haben. Die Ergebnisse ließen lange auf sich warten. Erst Sonntag Nachmittag war die Siegerehrung, vorher wurden keine Ergebnisse bekannt gegeben.Aber die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Dagmar Raddatz wurde souverän Europameisterin, sie hatte alle Tänze gewonnen. Michaela Gehl gewann die Silbermedaille und musste sich nur knapp der hochfavorisierten Französin geschlagen geben. Diese Leistung ist umswo höher zu bewerten, da Michaela krankheitsbedingt vier Wochen nicht richtig trainieren konnte. Letztlich wurde Rüdiger, der bei der Berlin Open noch den zweiten Platz belegt hatte, ebenfalls Europameister.Trainerin Hedi Jüstel war mit dem Ergebnis hochzufrieden und freute sich, dass die vielen Stunden Sondertraining so viel Früchte getragen hatten.Und jetzt sind alle hochmotiviert, den nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Und das nächste große Turnier, ja das sind die Weltmeisterschaften, für die sich die drei Michaela Gehl, Dagmar Raddatz und Rüdiger Jüstel qualifiziert haben.