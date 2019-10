TSV Rethen holt Hollywood nach Laatzen

Am 26.10.2019 findet die alljährliche Tanzshow "Dance Dreams" im Forum der Erich-Kästner-Schule (Marktstraße, Laatzen) statt. Ab 19:00 Uhr zeigen alle Mitglieder der Tanzsportabteilung des TSV Rethen, und ein Überraschungsgast, ihr tänzerisches Können. Tauchen Sie mit unseren Tänzer/Innen, die zwischen 3 und über 80 Jahre sind, in die Welt "Hollywoods" ein und lassen sich 2,5 Stunden von Filmklassikern wie Pearl Harbor, Madagaskar, Mary Poppins, Chorus Line uvm. verzaubern. Eintrittskarten zum Preis von 5 € erhalten Sie an unserer Vorverkaufsstelle Haarwerk (Thiestr. 14), unter 0151/51616155 oder über tsvdance@gmx.deEinlass ist ab 17:30 Uhr, freie Platzwahl