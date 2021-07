TSV Ingeln-Oesselse Wanderabteilung, Wandern im Gebiet von Bad Saldetfurth

Juli-Wanderung der Wanderabteilung des TSV Ingeln-Oesselse im Gebiet Bad Salzdetfurth.

Die Wanderabteilung des TSV Ingeln-Oesselse hatte im Monat Juli 2021 zu Wanderungen im Gebiet von Bad Salzdetfurth eingeladen und die Wettervorhersage hatte perfektes Wanderwetter für den Wandertag prophezeit. Bad Salzdetfurth, eine Kleinstadt mit 13 Ortsteilen und insgesamt ca. 14000 Einwohnern gehört zum Landkreis Hildesheim und liegt im Hildesheimer Wald. Die Zusatzbezeichnung "Bad" wurde der Erholungs- und Kurstadt bereits vor fast hundert Jahren, am 10.12.1921 durch Erlass des Preußischen Staatsministeriums verliehen.Start und Ziel der Wanderungen war der Parkplatz am Mühlenweg im Zentrum von Bad Salzdetfurth.Natürlich wurden wie gewohnt wieder zwei verschieden lange Wanderungen angeboten. Beide Wanderstrecken führten die Teilnehmer zunächst ins Zentrum, an der Lamme entlang und weiter auf der Straße "Am Mühlenbusch" hinauf in den Wald. Hier trennten sich die beiden Wandergruppen. Während die Teilnehmer der langen Strecke stets bergauf und bergab zum Harzclubeck, in einem Bogen über die 317 m hohe Hammersteins Höhe zum Sternplatz und von dort zum Ziel im Zentrum von Salzdetfurth wanderten, gingen die Teilnehmer der kurzen Strecke stetig bergan zum Kuhlager, entlang des Salzbergs, zum Rossplatz und erreichten den Sternplatz. Hier an der Schutzhütte wurde eine längere Rast gemacht. Danach ging es im großen Bogen leicht bergab nach Wehrstedt. Auf ausgebauten Wegen zwischen Waldrand und Wohngebiet mit einigen schönen Ausblicken erreichten die Wanderer bald die "Lamme".Die Lamme ist ein ca. 23 km langer Nebenfluss der Innerste. Ihre Quelle liegt im Klosterpark Lamspringe und sie mündet bei Klein Düngen in die Innerste. Aufgrund des sehr engen Lammetals war Bad Salzdetfurth in der Vergangenheit schon mehrmals vom Hochwasser betroffen.Zwei schöne Bänke direkt am Fluss luden noch einmal zu einer erholsamen Pause ein bevor die letzte Etappe der Wanderung durch die Stadt in Angriff genommen wurde. Sie führte entlang der munter plätscherten Lamme und vorbei an den zahlreichen teilweise aus dem 17. Jahrhundert stammenden wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern zurück in die Altstadt. Hier befindet sich an der Westseite der St. Georgskirche auch das Wahrzeichen von Salzdetfurth, dass im Volksmund "Soltmänneken" genannt wird.Nach der Wanderung lud das bekannte Kaffeestübchen zu leckerer Torte, Eis oder kalten Getränken ein.Es war ein schöner harmonischer Wandertag im Gebiet der "Lebendigen Kurstadt im Grünen" mit sehr gutem Wanderwetter und frohgelaunten Wanderern.Ursula Denda