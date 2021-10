TSV Ingeln-Oesselse Wanderabteilung, Wandern im Gebiet Ith-Ockensen-Wasserbaum

Bericht zur Wanderung im Gebiet Ith – Ockensen - Wasserbaum am 19.09.2021



Im September 2021 war für die Wanderer des TSV Ingeln Oesselse noch einmal das Wandergebiet "Ith-Ockensen-Wasserbaum" geplant. Die letzte Wanderung in diesem Gebiet lag 4 Jahre zurück und konnte aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht wie geplant stattfinden. Diesmal kündigte die Wettervorhersage gutes Wanderwetter an und die Teilnehmer freuten sich auf einen schönen Wandertag. Start und Ziel der beiden verschieden langen Wanderungen war der Parkplatz am Friedhof in Ockensen. Ockensen ist ein ländlicher Ortsteil von Salzhemmendorf, beherbergt ca. 170 Einwohner, liegt in der Nähe des Iths und ist aufgrund der Mosterei und des "Naturdenkmals Wasserbaum" weit über die Landesgrenzen von Niedersachsen hinaus bekannt.Der ca. 25 km lange und bis zu 439 m hohe "Ith" mit seinen spektakulären Felsformationen, Höhlen, Quellen und Bachläufen sowie den bis zu 35 m hohen Klippen ist zum Wandern sehr beliebt. Er beherbergt viele geschützte Pflanzen (z.B. Orchideen, Flechten, Blaugras) und mit etwas Glück soll man auch einem Uhu, Rotmilan, Grauspecht oder Fledermäusen begegnen können. Das Naturschutzgebiet "Ith" ist ca. 2715 ha groß und gehört zu den größten Kalkbuchen- und Schluchtwaldgebieten im Weser- und Leinebergland.Beide Wandergruppen wanderten zunächst vom Parkplatz aus auf einem Feldweg bis zum Waldrand des Iths. Ab hier führte die kürzere Wanderstrecke die Teilnehmer immer am Wald- oder Feldrand entlang bis zum Parkplatz Hakenrode. Am Wegesrand gab es heruntergefallende Äpfel und Birnen zum Naschen und schöne Ausblicke ins Tal. Weiter entlang des Ockenser Baches wurde das "Naturdenkmal Wasserbaum" in der Nähe des Quellsumpfes im Naturschutzgebiet "Im Heidsieke " erreicht.Die Teilnehmer auf der längeren Strecke wanderten auf schmalen, teils feuchten oder steinigen Wanderpfaden bzw. auf befestigten Wegen bergauf zum Ith-Kamm und erreichten bald den Einstieg in den romantischen Ith-Hils-Weg. Der gesamte Ith-Hils-Rundweg ist ca. 82 km lang und bei Wanderern sehr bekannt. Er verläuft von Coppenbrügge aus über den Ithkamm nach Südosten bis Holzen, über den Hils nach Grünenplan, wieder südöstlich nach Kaierde und in einem Bogen gen Norden nach Delligsen. In nordwestlicher Richtung erreicht er die Lippoldshöhle und über die Höhenzüge Duinger Berg, Thüster Berg sowie durch Salzhemmendorf und Lauenstein schließt sich der Rundweg wieder in Coppenbrügge. Die Wanderer des TSV Ingeln-Oesselse sind schon des Öfteren auf dem Ith Hils-Weg gewandert. Auch dieses Mal hat der Weg den Teilnehmern wieder gut gefallen, denn es handelte sich nicht um einen breiten Fahrweg, sondern es war ein urwüchsiger romantischer Pfad der sich oben am Ithkamm entlang schlängelte und die Wanderer zu bizarren Felsformationen, bekannten Klippen und schönen Ausblicken führte. Als zusätzliches Highlight wurde auch gleich eine Gymnastik-Einheit mit absolviert, denn es gab viele umgestürzte Bäume, größere Steine und Baumwurzeln zu überwinden. Nach dem Dohnser Wald wurde der Ith verlassen und es ging durch Feld und Flur ebenfalls entlang des Ockenser Baches zum Wasserbaum. Hier wurden die Wanderer der längeren Wanderstrecke bereits von den Teilnehmern der kürzeren Strecke erwartet und gemeinsam ging es zurück nach Ockensen. Nach der Wanderung trafen sich alle Teilnehmer im Scheunencafe der Mosterei zu Kaffee und Torten oder kalten Getränken.Es war ein schöner Wandertag mit einer harmonischen Wandergruppe unterwegs auf einem urwüchsigen schmalen geschlängelten Pfad des Ith-Hils-Wegs mit Klettereinlagen in einem interessanten Wandergebiet. Sogar das Wetter spielte diesmal mit.Ursula Denda