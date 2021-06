TSV Ingeln-Oesselse Wanderabteilung, Wandern im Bockmer Holz und auf dem Kronsberg

Wanderung im Bockmer Holz und auf den Kronsberg am 20. Juni 2021



Aufgrund der sehr schlechten Wettervorhersage mit Unwettern und großer Hitze für den Wandersonntag wurden die im Gebiet von Salzdetfurth geplanten Wanderungen des TSV Ingeln-Oesselse um kein Risiko einzugehen ganz kurzfristig durch Wanderungen im nahen Umfeld ersetzt.Das Wanderteam suchte zwei Wanderungen im Bereich Bockmer Holz und Kronsberg aus und informierte die angemeldeten Teilnehmer über die Änderung. Da der Anfahrtsweg zum Startpunkt nun wesentlich kürzer war, konnten die Wanderer schon kurz nach 9 Uhr mit dem Wandern auf der jeweils ausgewählten Strecke beginnen. Nach den Gewittern in der letzten Nacht wehte noch ein kleines Lüftchen und die Sonne versteckte sich teils hinter den Wolken als die Wanderer den Weg auf den Kronsberg in Angriff nahmen. Auf guten Wanderwegen ging es zügig voran, bald wurde schon das "Mohnfeld" erreicht und eine kleine Pause eingelegt bevor es die letzten Meter hinauf auf den 118 m hohen Aussichtshügel des Kronsbergs ging. Ein frischer Wind aus allen Richtungen und mehrere Bänke die zu einer Pause einluden erwarteten die Wanderer schon. Von hier oben hatte man einen fantastischen Panoramablick auf die Skyline von Laatzen, auf das neue ca. 53 ha große Baugebiet des Kronsbergs in dem bis zu 3500 Wohneinheiten entstehen sollen und bis hin zum Deister. Von dort oben ließ sich auch der Anmarsch der Teilnehmer auf der langen Wanderstrecke gut beobachten. Einige der Teilnehmer freuten sich, zum ersten Mal auf dem Aussichtshügel des Kronsbergs zu sein. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto ging es auf schönen Wanderwegen entlang von vielen Kirschenbäumen langsam bergab zum ca. 2 km² großen, teilweise unter Naturschutz stehenden Laubwaldgebiet Bockmer Holz. Hier stand teilweise noch das Wasser auf den Wanderwegen und die Luft war ziemlich feucht und schwül.Das Bockmer Holz lädt das ganze Jahr über zum Wandern und spazieren gehen ein. Im Frühjahr eines jeden Jahres entwickelt es sich zu einem sehr bekannten Besuchermagnet. Ein farbenfroher Teppich aus Frühlingsblühern wie Lerchensporn, Buschwindröschen, gelbe Windröschen etc. bedeckt den Waldboden und wenn dann noch die Sonne in den Wald hinein blinzelt entsteht eine Ansicht wie im Bilderbuch.Alle Teilnehmer trafen wohlbehalten am Zielort ein und freuen sich schon auf den nächsten Wandersonntag.Ursula Denda