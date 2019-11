TSV Ingeln-Oesselse / Wanderabteilung / Grünkohlwanderung

Bericht zur Grünkohlwanderung des TSV Ingeln-Oesselse am 17.11.2019



Für den Monat November stand für die Wanderer des TSV Ingeln-Oesselse natürlich wieder die traditionelle Grünkohlwanderung auf dem Programm. Das Vorstandsteam der Wanderabteilung hatte wieder zwei verschieden lange Wanderungen geplant, hoffte auf trockenes schönes Wanderwetter und freute sich sehr über 43 angemeldete Teilnehmer für diesen Wandertag.In Fahrgemeinschaften ging es mit Autos über Gleidingen und Heisede nach Ruthe zum Parkplatz an der Ruther Straße. Ab hier wurden die Wanderstiefel geschnürt und auf den angebotenen Rundwanderungen die Umgegend erkundet.Zunächst ging es entlang der Innerste. Die Innerste entspringt im Oberharz südöstlich von Clausthal-Zellerfeld und mündet nach einer ca.100 km langen Wegstrecke bei Ruthe in die Leine. Die Leine entspringt in Leinefelde im thüringischen Eichsfeld und mündet später dann in der Nähe von Schwarmstedt in die Aller.Direkt am Zusammenfluss von Innerste und Leine wurde eine kurze Pause eingelegt und die Mündung bei Sonnenschein bewundert. Außerdem gab es Schautafeln mit interessanten Informationen zu den "Höhlenbauern an der Innerste", den Eisvögeln. Sie sind hier wohl die bekannteste und farbenprächtigste Vogelart. Die Steilufer, strukturreiche Uferzonen und das vielfältige Nahrungsangebot bieten ihnen perfekte Lebensbedingungen.Die "Burgherren an der Innerste" sind tolle Baumeister. Die Biber haben sich im Bereich der Innerste zahlreich angesiedelt. Eine Biberresidenz besteht aus einem Wohnbau und einem Damm. Ist der Wohnbau vollständig von Wasser umgeben, handelt es sich um eine Biberburg.Das kleine Dorf Ruthe mit seiner über 1000 Jahre zurückreichenden interessanten wechselhaften Geschichte, seinem verwitterten Prozessionskreuz aus dem Jahr 1750 und der Kirche Hl. Dreifaltigkeit wurde durchwandert. Heute beherbergt Ruthe ca. 330 Einwohner und ist der kleinste Ortsteil von Sarstedt. Ruthe ist auch als Hochschulstandort sehr bekannt, denn die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover bewirtschaftet hier einen landwirtschaftlichen Betrieb, das "Lehr- und Forschungsgut Ruthe". Auf einer Gesamtfläche von ca. 230 ha wird konventioneller Ackerbau und Viehzucht betrieben und erforscht.An dem Wanderweg entlang der Leine bei Schliekum wartete eine Überraschung auf die Wanderer. Auf dem Rastplatz war eine kleine Verpflegungsstelle aufgebaut. Tee, Glühwein und Jagertee sowie Kekse, Schmalz- und Käsebrote luden zur Pause und Selbstbedienung ein. Gut gestärkt wurden dann noch die anliegenden Teiche zwischen Sarstedt und Giften umwandert. Anschließend ging es zurück in das Vereinsheim des TSV Ingeln-Oesselse zum Grünkohlessen.Es war ein schöner, interessanter harmonischer Wandertag ohne Regen mit einem geschmackvollen Grünkohlbüfett zum Abschluss.Ursula Denda