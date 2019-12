TSV Ingeln-Oesselse / Wanderabteilung / Adventswanderung

Adventswanderung des TSV Ingeln-Oesselse am 15.12.2019



Die letzte Wanderung im Wanderjahr ist bei den Wanderern des TSV Ingeln-Oesselse traditionell die Adventswanderung mit einer kleinen anschließenden Adventsfeier. In diesem Jahr wurde auf die Anfahrt mit Autos zum Start verzichtet, stattdessen begannen die Wanderungen auf bekannten Wegen direkt ab dem Treffpunkt am Sportplatz und führten durch Ingeln-Oesselse und die angrenzende Feldmark. Für diesen Wandertag hatten sich insgesamt 45 Teilnehmer angemeldet. Um 9.00 Uhr war es noch kräftig am Regnen, aber pünktlich zum Wanderbeginn um 10.00 Uhr hörte es auf und es wurde ein regenfreier Frühlingstag im Dezember mit einem kräftigen kalten Wind und Sonnenschein.Im Anschluss an die Wanderungen fand im Gemeindehaus der Kirche die Adventsfeier statt. Die Tische waren schön weihnachtlich dekoriert und die Bäckerinnen hatten gute Arbeit geleistet. Ein abwechslungsreiches Kuchenbuffet, Kaffee und Tee erwarteten die Teilnehmer. Es wurden einige Weihnachtslieder gesungen und eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Nachdem sich alle gestärkt hatten gab es kalte Getränke zu einem tollen musikalischen Überraschungsvortrag von Familie Fateiger. Er handelte von der diesjährige Wanderfreizeit im Kellerwald/Edersee. Ronald hatte ein Lied über die besonderen und interessantesten Begebenheiten erstellt, trug es mit Gitarrenbegleitung vor und alle Anwesenden sangen kräftig mit. Danach bildete die von Wanderwart Horst Schönwandt mit viel Liebe erstellte Fotoshow über diese Wanderfreizeit den offiziellen Abschuss des Wandertages.Das Wanderjahr 2020 beginnt beim TSV Ingeln-Oesselse am 12. Januar mit einer Wanderung im Osterwald.Ursula Denda