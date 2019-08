Tennis-Spaß beim Sommercamp 2019 des BSV Gleidingen

Auch in diesem Jahr konnten wir uns über 20 Teilnehmer zwischen 8 und 17 Jahren freuen.Unsere Trainer Louis und Leon Liesecke wurden tatkräftig von Hanna Deppe und Corbin Sue unterstützt.Ebenso unterstützte ein Athletiktrainer und in diesem Jahr erstmalig eine Hockeytrainerin das Team.Die Teilnehmer/Innen starteten an 5 Tagen bei meist tollen Wetter ins Tennistraining.Einige Teilnehmer/Innen spielten zum ersten Mal Tennis und wurden mit Spielen und Motorikübungen an den Tennissport herangeführt.Begeistert wurden die Tennisgrundschläge erlernt.Neben Tennis stand auch Konditions- und Taktiktraining auf dem täglichen Plan.Mit viel Spaß wurden Mannschaftswettbewerbe durchgeführt.Alle Teilnehmer hatten Riesenspaß, und man ist sich einig, nächstes Jahr ist man wieder dabei!