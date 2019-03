Tennis-Damen schaffen erneut den Aufstieg!!!

Erst 2017 hatten die Damen des BSV Gleidingen ihren Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und mussten 2018 leider wieder absteigen.Umso mehr war doch ein schöner Moment als am Sonntag den 03.03.2019 in Springe alles klar gemacht wurde.Erst am Samstag den, 02.03.2019 hatten sich die Damendes TG Hannover III am fünften Spieltag der Wintersaison vorläufig auf den 1. Platz mit 8:2 Punkten geschoben.Jedoch stand am Sonntag schon nach den Einzelspielen mit einer Führung von 4:0 für den BSV Gleidingen alles fest.Schlussendlich konnten sich die BSV-Damen mit einem 6:0 Sieg durchsetzen und sicherten sich in der Tabelle mit 9:1 die klare Führung vor TG Hannover und damit den Aufstieg in die Bezirksliga.An dem Tag nicht dabei: Michaela Wöhler, Julia Wachenhausen, Joana Zbikowski und Laura Ogrodnik