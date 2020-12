Stahlradlaatzen bittet um Hilfe bei der Suche eines neuen Vereinsheims!

Das Jahr 2020 hat viele von uns vor bisher ungeahnte Herausforderungen gestellt. So auch den Stahlradverein. Neben den allgemeinen Schwierigkeiten und Verboten, gemeinsame Trainingsausfahrten und Veranstaltungen durchzuführen, welche eine existenzielle Grundlage vieler Sportvereine darstellen, konnten auch Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen für lange Zeit nicht durchgeführt werden.Dank hingebungsvoller und energischer Organisation des Vorstandes konnte zuletzt glücklicherweise die dringend nötige außerordentliche Mitgliederversammlung unter besonderen Hygiene- und Abstandsregelungen realisiert werden, wo unter Anderem Stefanie Aaronson als 1. Vorsitzende mit 31 Stimmen und einer Enthaltung von den 32 Teilnehmern der Versammlung unter Applaus gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und viel Erfolg in dem neuen Amt wünscht der gesamte Vorstand von Stahlradlaatzen! Der ehemalige 1. Vorsitzende, Friedrich Schleenbecker, hat sich nun als Kassenwart weiterhin dem Verein verpflichtet, wofür wir ebenfalls unseren Dank aussprechen wollen.Neben diesen weitreichenden Veränderungen wurde darüber hinaus kürzlich von der Stadt Laatzen bekanntgegeben, dass die Geschäftsstelle und das Vereinsheim, welches sich gegenwärtig in den Räumlichkeiten des Alten Laatzener Rathauses über dem Standesamt befindet, zum 30.6.2021 gekündigt wird. Unter diesen Umständen startet dieser Aufruf, der sich an alle Leserinnen und Leser sowie Vereine in und um die Region Hannover richtet, welche Vorschläge oder Angebote für eine neue Bleibe des Stahlradvereins haben. An dieser Stelle sei herausgestellt, dass wir als Verein nur ein kleines Zimmer suchen, in welchem wir uns ein paar Mal im Monat treffen und unser Archiv lagern können. Trotz der widrigen Umstände haben wir nicht unseren Optimismus verloren und sind guter Dinge, im Sommer etwas Neues auf die Beine stellen zu können und danken Allen für die Mithilfe und Beisteuerung jeglicher Inspirationen und wünschen einen guten Start in das neue Jahr!



Der Beitrag wurde verfasst von Lennart Pintak, dem kommissarischen Koordinator für Öffentlichkeitsarbeit von Stahlradlaatzen.