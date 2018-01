neuer Yoga-Einsteigerkurs beim TSV Rethen

Laatzen : Kita Die Insel |

Neben den etablierten Kursen startet die Turnabteilung des TSV Rethen am kommenden Montag, den 22.01.2018 ein neuer Yogakurs für Einsteiger in der Kita Die Insel. Hier sind noch Plätze frei, so daß Interessierte ohne Vorerfahrung gern um 17:15 Uhr unverbindlich schnuppern können. Mitzubringen sind nur bequeme Kleidung und eine Decke oder Matte.



Carsten Röhrbein bittet unter der Telefonnummer 0511/2284575 bzw. über c.roehrbein@ t-online.de um Anmeldung und gibt gern auch weitere Auskünfte.