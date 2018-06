Line dance-Gruppe der SV Arnum behält ihren Landesmeister-Titel

Große Freude bei der Übungsleiterin Loana Keck und ihrem Team

Frohen Mutes fuhren sie am Samstag, 23. Juni 2018 nach Hilter-Wellendorf zur Norddeutschen Meisterschaft im Country Westerntanz um ihren Titel zu verteidigen. Freudig begrüßt wurden sie vom Veranstalter und dem Publikum. Das Team war in den letzten Wochen auf sich allein gestellt und hatte hart an sich gearbeitet und vieles ergänzt und erneuert. Das Gesamtbild des Teams mit ihrer Western-Saloon-Garderobe ist immer wieder sehenswert und gefällt auch dem Publikum sehr. Die Ehrung und Überreichung des Pokals war für die Gruppe ein sehr emotionaler Moment, denn seit über 10 Jahren ist das Team zusammen, hat viele Höhen und Tiefen erlebt und immer fest zusammengehalten. Viel Glück weiterhin!