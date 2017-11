KTJ Zeltlager 2017

Entgegen aller Befürchtungen konnten die 25 teilnehmenden Kinder des dritten KTJ-Trainingslagers ihre Zelte bei schönstem Wetter am Vereinsheim aufschlagen. Das war gar nicht so einfach, doch da jeder jedem half, konnte der sportliche Teil schon bald darauf beginnen. Nachdem sich alle bei flotter Musik mit Ki-Tai-Robic aufgewärmt hatten, folgten verschiedene Spiele, wie zum Beispiel das "Zeitungs-Schwert" Spiel, bei dem mithilfe vieler aufgerollter und geklebter Zeitungen spielerisch und mit viel Spaß Koordination und Ausdauer geübt wurden.Trainieren macht hungrig und daher freuten sich alle über Gegrilltes, leckere Salate und Stockbrot vom Lagerfeuer. Als es endlich dunkel war, brachen alle mit bunten Leuchtarmbändern versehen und begleitet von Fackelschein zu einer Nachtwanderung auf. Weder kurze Regengüsse noch aus dem Busch springende "Angreifer" konnten die KTJ-Kinder verschrecken und so versammelten sich alle noch einmal in großer Runde, um sich bei vorgelesenen Geschichten zu gruseln.Nach einem langen Tag verschwanden alle Kinder schnell in ihren Zelten und schliefen, bis der neue Tag mit einem leckeren Frühstück begann. So gestärkt wurden an diesem Vormittag vor allem KTJ-Techniken trainiert. Das Trainingslager endete mit verschiedenen Gruppenspielen.Müde aber glücklich bauten alle ihre Zelte wieder ab und waren sich einig – wir freuen uns aufs nächste Jahr!