KTJ Weihnachtsfeiern 2017

Die Jugendlichen und Erwachsenen mussten sich in einer gänzlich anderen Disziplin beweisen- in wechselnden Teams wurde gegeneinander gebowlt. Mit verschiedensten Techniken und jeder Menge Enthusiasmus versuchten alle, möglichst viele Pins umzuwerfen. Dabei hatten zwar die meisten nur mehr oder weniger Erfolg, dafür aber sehr viel Spaß!Die Weihnachtsfeier der jüngeren KTJ-Sportler begann mit einem großen Schrecken: Der Weihnachtsmann, von dem sich alle Kinder leckere Schokolade erhofft hatten, hatte die Codes für die Truhe mit den Leckereien verschusselt und brauchte nun die Hilfe aller KTJ Kinder, um sie wieder zu finden. An sechs verschiedenen Stationen wurde gepuzzelt, gerätselt und geklettert, um die erforderlichen Codes zusammenzutragen. Gut, dass alle etwas für ein leckeres Kaffee- und Keks-Buffet mitgebracht hatten, an dem man sich zwischendurch stärken konnte! Zum Glück waren alle Gruppen erfolgreich und ein sehr erleichterter Weihnachtsmann konnte die Geschenke an die Kinder verteilen.Mit einem herzlichen Dankeschön an die Trainer und Co-Trainer für ihr Engagement und ihr tolles Training im letzten Jahr endete die Weihnachtsfeier 2017.