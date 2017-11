KTJ Prüfung am 4.11.2017

Zunächst fanden sich alle zusammen, um sich gemeinsam warm zu machen.Dann begann die Prüfung der einzelnen Gruppen. Dabei konnten die Kampfsportschülerinnen und -schüler zeigen, was sie bisher gelernt haben und dass sie würdig sind, den nächsten Gürtel zu tragen. Die Farben der Gürtel geben im Kampfsport Aufschluss darüber, wie weit der Träger in seiner Ausbildung schon gekommen ist.Vor Augen der vielen Zuschauer zeigte Gruppe um Gruppe die erforderlichen Techniken. Am Ende konnten alle Prüflinge Trainerin Birthe Gericke von ihrem Können überzeugen und freuten sich über die bestandene Prüfung. Wer noch mehr über die KTJ-Sparte im BSV erfahren möchte, kann sich auf facebook oder der Homepage unter www.ktj-gleidingen.de informieren.