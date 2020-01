Ein Vizeweltmeister für den TSV Rethen

Rüdiger Jüstel ertanzt Silbermedaille bei der Linedance Weltmeisterschaft



Wie immer fanden die Weltmeisterschaften im Linedance vom 26.12. bis 30.12. in Kalkar am Niederrhein statt. Mit von der Partie war Linedancer Rüdiger Jüstel und seine "Dance Student" Dagmar Raddatz.Jüstel selbst tanzt in der Gruppe Rethen L(e)iners beim TSV Rethen und trainiert die Gruppe RouteB65 beim TSV Goltern, in der auch Dagmar Raddatz tanzt.Es war, wie erwartet, das Megaevent für Linedancer. Bei der Eröffnungszeremonie marschierten ca 400 Tänzer und Tänzerinnen aus 32 Nationen hinter ihren Nationalflaggen ein. Anschließend wurden die Nationalhymnen aller teilnehmenden Nationen gespielt. Da konnte schon mal Olympiafeeling aufkommen.Für Rüdiger war es ein harter Wettkampf mit viel Konkurrenz, vor allem mit den Dauerkonkurrenten Marcel S. aus der Schweiz und Olaf B. aus Deutschland. In den Qualifikationsturnieren war mal der Eine, mal der Andere ganz vorn.Wie immer mussten sechs Tänze getanzt werden. Zunächst die Polka lief ganz gut, da war aber noch keine Aussage möglich. Bei dem Westcastswing, Rüdigers Lieblingstanz, unterlief im ein grober Patzer, für die Zuschauer nicht erkennbar, wohl aber für die Wertungsrichter. Zu diesem Zeitpunkt war das "Treppchen" in weite Ferne gerückt. Dann kam der Walzer den Rüdiger als Bester absolvierte. Beim anschließenden Cuban war Rüdiger bisher immer ganz hinten. Diesmal nicht. Auch den Cuban gewann zur Überraschung aller. Beim folgenden Funky reichte es immerhin zum dritter Platz. Den abschließenden Novelty tanzte Rüdiger im silbernen Frack und brachte ihm den zweiten Platz ein. In der sogenannten Overall Wertung am Ende wurde dann mächtig hin und her gerechnet. Das Ergebnis lautete zwei erste Plätze, drei zweite Plätze und ein dritter Platz, Resultat: Silbermedaille und Vizeweltmeisterschaft.Jüstels "Dance Student" Dagmar Raddatz, im vergangenen Jahr noch in der Newcomer Klasse Weltmeisterin, musste in diesem Jahr, wie auch Rüdiger Jüstel, in der hohen Novice Klasse starten. Trotz hochgradiger internationaler Konkurrenz aus Skandinavien, Osteuropa und Asien (speziell Südkorea) erreichte sie auf Anhieb mit dem dritten Platz die Bronzemedaille. Dagmar Raddatz und Trainer Rüdiger Jüstel waren hochzufrieden mit den Ergebnissen und wollen in 2020 versuchen, die Ergebnisse zu toppen.