Die JSG Ingeln-Oesselse/Gleidingen sucht DICH!

Laatzen : Sportanlage Ingeln-Oesselse |

Die Planungen für die kommende Saison läuft auf Hochtouren und aus diesem Grund folgt ein wichtiger Aufruf an euch:



"Am Montag den 15.05. um 17:00 Uhr veranstaltet die JSG Ingeln Oesselse/Gleidingen ein Sichtungstraining auf der Sportanlage Ingeln/Oesselse für die Jahrgänge 01/02 (B Jugend) und 03/04 (C Jugend)



Das selbe findet noch einmal am Donnerstag, den 18.05. um 17:00 Uhr auf der Sportanlage in Gleidingen statt.



Wenn Ihr Lust habt in ambitionierten Teams zu spielen, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.



Anfragen und Infos unter:

bsv-junioren@web.de