BSV Sommer-Tenniscamp 2019

Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche



Auch in diesem Jahr bietet der BSV Gleidingen in der Zeit vom 05.08.2019 – 09.08.2019 ein Tenniscamp für Kinder- und Jugendliche an. Täglich werden 6 unterschiedliche Trainingseinheiten unter Aufsicht qualifizierter Trainer/innen absolviert.

Neben dem praktischen Tennistraining stehen u.a. Konditionstraining, das Taktiktraining für Einzel und Doppel, Mannschaftswettbewerbe in verschiedenen Disziplinen sowie ein Abschlussturnier am Freitag und natürlich jede Menge Spaß auf dem Programm.

An folgenden Tagen findet das Tenniscamp statt: Montag bis Donnerstag: 08:00-16:00 Uhr Freitag: 08:00-14:00 Uhr. Das Camp endet am Montag-Donnerstag um 16 Uhr, am Freitag um 14 Uhr. Die Betreuung ist an allen Tagen (auch am Freitag) bis 16:30 Uhr möglich.

Die Kosten betragen: € 139,- für Mitglieder der Tennissparte, € 149,- für Nichtmitglieder der Tennissparte, Geschwisterkinder: € 10,- weniger.

Im Preis enthalten sind ein tägliches Frühstück und Mittagessen, Snacks, Getränke während der beiden Mahlzeiten sowie ein Camp-T-Shirt. Das Camp richtet sich auch an Kinder und Jugendliche, die einfach mal in die Sportart Tennis “reinschnuppern“ möchten, und ist somit auch für Anfänger geeignet.

Die Anmeldung für das Tenniscamp ist nur schriftlich über das Meldeformular möglich. Das Formular steht unter www.bsv-tennis.de unter dem Menüpunkt „Training“ bereit. Der Meldeschluss ist am 31.05.2019.



