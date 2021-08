BSV Gleidingen hält Jahreshauptversammlung im Freien ab

Gäste der Jahreshauptversammlung waren u.a. Ernesto Nebot in Vertretung von Bürgermeister Jürgen Köhne, die Gleidinger Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert sowie Christoph Dreyer, stellvertretender Vorsitzender des TSV Ingeln-Oesselse, die jeweils Grußworte an die Mitglieder richteten.Die Überreichung der Urkunden für die in 2019 abgelegten Sportabzeichen hat Max Briegert im letzten Jahr persönlich vorgenommen, sodass die Absolventen während der Versammlung nur noch verlesen wurden. Herausragend zu erwähnen ist hier Helmut Seidel mit 18 x Gold. Die Sportabzeichen-Termine in diesem Jahr sind jeweils mittwochs, 01./15./22./19.09.21, von 18.00 bis 19.00 Uhr.Geehrt wurden Elke Mateschka, Stefan Drieselmann, Stefan Neumann und Joana Zbikowski für 25-jährige, Siegfried Wittenberger für 40-jährige sowie Waltraud Horst, Werner Kräft, Charlotte Krebs und Norbert Pickran für 50-jährige Mitgliedschaft. Für 60 Jahre im BSV Gleidingen wurde Werner Karnatz geehrt. Ganz besonders geehrt wurde Helmut Seidel für mehr als 50 Jahre BSV-Mitgliedschaft sowie 50 Jahre als Übungsleiter in der Schwimmsparte. Mit einem kleinen Geschenk wurde Friedel Rehmert für die filmische Begleitung des Jubiläumsjahres gedankt.Den Bericht des Vorstands beginnt die Vorsitzende Heike Heisig mit einem kurzen Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2019. Dieser Rückblick war im letzten Jahr aufgrund der ausgesetzten Versammlung entfallen. Das Jahr 2020 mit all seinen coronabedingten Herausforderungen schildert Heike Heisig als ein Jahr, das alle Verantwortlichen und Mitglieder stark forderte. Nachdem alle Sparten außer Tennis den Sportbetrieb vorerst einstellen mussten, wurden Konzepte für Outdoor-Angebote entwickelt. Unter Einhaltung von Hygienekonzepten konnten so einige kleine Trainingsgruppen wieder starten. KTJ, Schwimmen sowie die Schwimmausbildung mussten komplett eingestellt werden. Während des Lockdowns von November 2020 bis Mai 2021 war Kreativität gefragt. Walking Challenges mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen wurden in coronakonformen Kleingruppen absolviert. Auch diverse Onlinesport-Angebote halfen über die ansonsten sportfreie Zwangspause hinweg. Als kleines Dankeschön an die treuen Mitglieder wurde für 6 Monate auf die Spartenbeiträge der stark betroffenen Sparten verzichtet. Gut genutzt wurde die Coronazeit für das Erstellen einer neuen BSV-Homepage und die PC-Neuausstattung des Büros. Dank einer großzügigen Spende des Geschäftsführers Günter Bolten und der Nutzung öffentlicher Zuschüsse war diese Umstellung mit einem nur sehr kleinen Anteil von BSV-Geldern möglich. Abschließend merkt Heike Heisig an, dass es nun nach den vergangenen Monaten wichtig sei, eine Bilanz zu ziehen, das Gute der alten Zeit mitzunehmen, sich aber neuen Wegen zu öffnen und mutig in die neue Zeit zu gehen.Bevor Günter Bolten in Vertretung von Jörg Dollenberg den Bericht des Schatzmeisters übernimmt, würdigt er den großen und unermüdlichen Einsatz von Heike Heisig und Bernd Seidel während der letzten Monate. Das Erstellen und wiederholte Überarbeiten der Hygienekonzepte im Austausch mit der Stadt Laatzen sowie die komplette Organisation des veränderten Sportbetriebes haben viel Zeit und Kraft gekostet. Dafür bedankt sich der Vorstand auch im Namen aller Mitglieder. Das erfreuliche Fazit des Berichts des Schatzmeisters ist, dass der Haushalt 2020 dank der Treue der Mitglieder mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte.Unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ stellt Patty Buchtmann Ideen und Pläne der vom BSV Gleidingen ins Leben gerufenen Outdoor-Projektgruppe, die im regen Austausch mit dem städtischen Projekt „Gleidingen bewegt sich“ steht, vor. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass nicht mehr alle Sportstätten zeitgemäß bzw. für die erforderlichen Abstände zu klein sind. Auch die Ansprüche der Sportler verändern sich. Die Outdoor-Projektgruppe prüft daher die Machbarkeit einer Outdoorsportanlage mit unterschiedlichen Fitnessgeräten.Für das leibliche Wohl hatten in diesem Jahr einige Fußballer der Ü50-Mannschaft gesorgt.