130 Jahre Turn-Vereinigung Döhren von 1889 e.V.

Gleichzeitig das „Jahr der Jubilare.“Um dieses Ereignis würdig zu begehen,hat der Verein zu der Traditionsveranstaltung, der „Sieger und Jubilarehrung“ am 2. November 2019 um 18.00 Uhr nach Grasdorf in die „Leinemasch“ eingeladen.Die Veranstaltung ist mit einem Wurst- und Grünkohlessens verbunden.Auch für die anschließende Geselligkeit sorgt wieder unser Entertainer Paul Harwin.Der Eintritt ist frei und Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen in den Abteilungen oder bei unserer Festwartin Bärbel Bufe sind erforderlich.Als Sieger können allerdings nur noch die Sportabzeichenabsolventen benannt werden,nachdem auch die Tischtennisabteilung nicht mehr am Wettkampfsport teilnimmt.Auf eine 70jährige Mitgliedschaft können Hella Eickemeier, Gunter Fuhse undGerd Zimmermann zurück blicken. 50 Jahre sind Martina Slawik und Christa Wilheln im Verein. Karl-Heinz Oppermann hat trotz Unterbrechung seiner Mitgliedschaft, 40 Jahre aufzuweisen. Mit 25jähriger Mitgliedschaft folgen Bärbel Stehle und Heidi Schulz.