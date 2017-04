"Was verbirgt sich hinter einem Pflegestützpunkt?"

Laatzen : "Arche" der Thomasgemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

Die Senioren- und Pflegestützpunkte in der Region Hannover helfen, wenn Menschen Unterstützung im Alltag brauchen, eine Pflegestufe beantragen möchten, wenn die Pflege eines Angehörigen zu viel wird, wenn finanzielle Unterstützung gebraucht wird oder wenn man merkt, dass Menschen in der Nachbarschaft Hilfe benötigen. Die Beratung ist vertraulich, neutral und kostenlos.

Die Mitarbeiter vom Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land in Ronnenberg stellen sich vor und berichten von ihrer Arbeit.

Gäste sind bei dieser Info-Veranstaltung herzlich willkommen und zahlen 3,00 Euro.