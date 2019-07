das mich berührteSofort fielen mir die Worte vonClarissa Estés, die aus ihrem Buch „die Wolfsfrau“ stammen„Liebe ist die einzige Stärke, die niemals erlischt oder für immer verschwindet. Sie ist eine transformierende Größe, die sich ausbreitet, die es uns ermöglicht, zu reifen, die stirbt und wiedergeboren wird, die uns manchmal das Leben nimmt und es uns später wieder zurückgibt. Das können wir täglich in unserer Partnerschaft erleben, wo aus Leidenschaft Intimität wird und wir uns auf eine reifere Weise dem anderen gegenüber verpflichten, wo nach einem Bruch ab und an eine neue und intensivere Liebe entsteht.“Danke an den Künstler