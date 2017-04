Wir sagen vielen, vielen Dank!!!

Laatzen ist super!

Wir hatten die Laatzener darum gebeten, Fahrräder, die nicht mehr benötigt werden, heute an der Sammelstelle des Netzwerkes für Flüchtlinge abzugeben und wir hatten den Eindruck, das ganz Laatzen diesem Aufruf gefolgt ist...vielen, vielen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben!!!Unglaublich, wie viele Räder so zusammen gekommen sind.Diese werden nun nach und nach aufgearbeitet und dann ausgegeben.