Vorstellung FORUM 2014 Laatzen am Samstag, den 3. Nov. 2018 im Hallenflohmarkt in Laatzen, Karlsruher Str. 6

Hallo liebe Mitstreiter,



die bereits für den 03.11.2018 angekündigte Vorstellung unseres Vereins im "Leine-Center", Laatzen findet NICHT statt.

Das neue Management des Centers will von uns dafür eine Miete in Höhe von 750,00 Euro plus Mwst. kassieren, die wir nicht bereit sind zu zahlen.



Aber wir haben inzwischen eine Alternative gefunden:



am Samstag, den 03. November 2018 haben wir einen Stand im "Hallen-Flohmarkt" in Laatzen.



Der "Flohmarkt" findet von 8:00 bis 16:00 Uhr statt und ist in Laatzen, Karlsruher Str. 6.



Das ist in dem ehemaligen "Ratio-Markt" hinter der "Ratio-Tankstelle", nähe "Freßnapf".

Hinter der Tankstelle ist ein großer Parkplatz.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch !! Und wenn Sie dann dabei noch etwas "Trödel" ansehen ansehen wollen, sind Sie herzlich willkommen.



Warum nicht einmal das Praktische mit dem Nützlichen verbinden!?



PS: an uns kommen Sie nicht vorbei !!

Wir sind im Eingangsbereich und nicht zu übersehen !!



Mit freundlichen Grüßen



FORUM 2014 e.V.

Der Vorstand



Rainer Schumann